Més d'un milió de persones participen a La Mercè 2019

Les activitats artístiques durant els cinc dies de la festa de la Mercè 2019 han atret 1.312.529 persones, ha informat l'Ajuntament en un comunicat aquest dilluns.









El festival Mercè Arts de Carrer (MAC) ha sumat 256.406 espectadors, i el parc de la Ciutadella, juntament amb el passeig Lluís Companys, ha estat un dels espais més visitats, amb 176.462 espectadors, que han pogut gaudir d'espectacles amb música, coreografia, dansa, instal·lacions i projeccions.





A més, 11.208 persones han visitat el Castell de Montjuïc, on hi ha hagut propostes de circ; 15.000 persones han acudit al parc de la Trinitat, amb Àfrica com a protagonista; al Palauet Albéniz, amb propostes familiars i tradicionals ha rebut 29.536 visites, i l'Antiga Fàbrica Damm ha rebut 13.200.





MÚSICA





La programació musical de la Festa Major de la ciutat ha sumat 397.790 persones: els escenaris amb propostes musicals més concorreguts han estat els de la platja del Bogatell, amb 135.500 espectadors entre divendres i dissabte, i l'avinguda Maria Cristina, per on han passat 125.000 persones durant les quatre nits de programació.





La plaça Joan Coromines i la plaça dels Àngels han sumat 54.650 espectadors; Moll de la Fusta, 22.040; l'Antiga Fàbrica Damm 25.000, i l'avinguda de la Catedral, 21.350.





CULTURA POPULAR





Els actes tradicionals i de la cultura popular han convocat a 227.750 persones: el Correfoc han assistit 78.000; a la Cavalcada de la Mercè, 65.000; a les itineràncies i cercaviles, 66.800 persones, i a les jornades castelleres i actes a la plaça Sant Jaume, 17.950.





Les activitats relacionades amb la ciutat convidada, que aquest any ha estat Beirut, han tingut "bona acollida" i una presència transversal en la programació de la Mercè.





El festival BAM Cultura Viva, a la Fàbrica de Creació Fabra i Coats, ha rebut en la seva tercera edició a més de 5.000 persones, i ha concentrat en una jornada "el resultat de tot un procés de treball d'un any sencer", on comissions i plenari han treballat la gestió, el model i la programació de forma horitzontal i col·lectiva.





El festival d'associacions 'Associa't a la Festa' a la plaça Catalunya ha tancat amb més de 50.000 assistents, en una quarta edició amb 275 entitats i col·lectius de la ciutat, que per primera vegada han superat el nombre d'activitats presentades, 175 .