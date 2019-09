La victòria del FC Barcelona davant el Vila-real deixa Messi tocat

El FC Barcelona va aconseguir aquest dimarts la victòria davant del Vila-real (2-1) gràcies als gols de Griezmann i Arthur, tots dos a la primera meitat, en un partit pertanyent a la sisena jornada de la Lliga Santander que va acabar sense Messi, novament lesionat , i amb els millors moments protagonitzats pel jove Ansu Fati.





L'equip d'Ernesto Valverde va agafar aire a la calor de la seva afició. Fins a la data, el Barça només sap guanyar al Camp Nou i pateix lluny de la Ciutat Comtal. Aquest dimarts semblava que anava a golejar al Vila-real, però la contenció dels grocs i un gol de Cazorla a la vora del descans va afegir picant al desenllaç final del partit.





FOTO: Europa Press





Els culers van arrencar amb molta força i -per primera vegada en tota la temporada- amb la tripleta formada per Suárez, Messi i Griezmann com a titulars. Als cinc minuts, el francès va trobar el camí del gol en un córner botat per 'The Best'. El de Rosario, premiat aquest dilluns a Europa, va enviar un caramel al primer pal i Griezmann va ficar lleument el cap.





La rematada va ser exquisit i Asenjo es va veure sorprès després que la pilota toqués el travesser i acabés besant les xarxes. El gol va anestesiar als pupils de Javi Calleja, sense reacció al mig del camp i sense ocasions. Ter Stegen va ser un mer espectador en l'arrencada del xoc. A sobre, el Barça va ampliar la seva renda anunciant una golejada.





En aquesta ocasió els focus van apuntar a Arthur, que va enganxar un xut a més de 20 metres que va ser imparable per al meta vila-realenc. El gol va animar a un Camp Nou que va aprofitar la festivididad local (La Mercè) per provocar una bona entrada malgrat tractar-se d'un dimarts. El segon gol, però, va permetre un escenari inimaginable per als culers.





El partit es va adormir i aquí va aprofitar el Vila-real per a ensenyar les urpes. Primer va ser Chukwueze amb una acció personal i després, a la vora del descans, Cazorla va treure brillantor a les seves botes amb un xut des de la frontal que no va poder aturar Ter Stegen. L'alemany va fer un pas de més i va facilitar la diana de l'asturià, la tercera en el que va de Lliga.





El gol va canviar per complet el partit i el Vila-real va optar per gestionar el cuir sense tanta pressa. El Barça va ser qui va haver d'adoptar una altra actitud, sobretot amb la substitució de Leo Messi. Valverde va entendre que si l'argentí tenia molèsties havia de canviar-li per no provocar una lesió major. El descans va ser moment per quedar-se al vestidor.





L'AIRE FRESC DE ANSU FATI





El 'submarí groc' va agafar galons en l'acte final. Cazorla va repetir atreviment amb un xut llunyà, però una mica fluix, als 48 minuts i Moi Gómez va seguir el seu exemple a 20 minuts del final. Cap dels dos va poder donar l'ensurt als blaugrana i equilibrar el marcador.





De fet, sense més ocasions clares, només la presència del planter Ansu Fati -ja nacionalitzat espanyol- va donar alegria al tram final del partit. El jove guineà va tenir dues ocasions en els dos primers llançaments i va poder haver marcat en una acció que gairebé acaba en penal. El seu desvergonyiment i el seu atreviment són el millor aval per jugar en aquest Barça que també va comptar amb bons minuts de Dembélé.





D'aquesta manera, el Barcelona surt del sot i ja mira la primera posició -a un punt del líder de manera provisional- mentre que el Vila-real deté la seva bona ratxa després de dues victòries consecutives però continuarà a la meitat de la taula.