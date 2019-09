L'Eurocambra demana a Borrell que vengui les accions que té a Iberdrola, Bayer i BBVA

El candidat a alt representant de la UE per a la Política Exterior, Josep Borrell, ha comunicat a la Comissió d'Afers Jurídics de l'Eurocambra que no veu incompatibilitat entre les seves accions en diverses empreses cotitzades i la seva futura responsabilitat, però que està disposat a seguir els seus indicacions si la Comissió detecta conflicte d'interès.









Borrell va enviar aquest dilluns a la Comissió d'Afers Jurídics del Parlament Europeu una carta en què dóna detalls sobre aquestes participacions financeres i conclou dient que si la Comissió considera que hi ha arguments que apuntin a un potencial conflicte d'interès, ell està disposat a considerar-los ja seguir les indicacions que se li facilitin.





L'encara ministre en funcions ha respost així a una petició d'informació addicional sobre la seva cartera financera. La setmana passada, aquesta Comissió, que examina les declaracions de béns dels candidats a comissaris, va decidir demanar informació addicional a un total de 10 candidats designats.





En el cas de Borrell, es tracta de la seva cartera d'accions en Iberdrola, Bayer i BBVA. La Comissió li preguntava si estava disposat a desfer-se d'aquests títols.





En la seva resposta, l'encara ministre en funcions explica que fins a la data no ha considerat vendre aquestes accions, perquè suposen una part molt petita del seu patrimoni financer i perquè considera que els seus sectors d'activitat no tenen res a veure amb la seva activitat futura, igual que no han estat inconvenient per exercir com a ministre d'Exteriors espanyol.





Detalla a més que les accions que posseeix a Iberdrola suposen un 2,3 per cent de la seva cartera financera, mentre les de Bayer ascendeixen al 2,5 per cent i les del BBVA un 8,10 per cent.





La Comissió d'Afers Jurídics té de termini fins al 27 de setembre per donar el seu vistiplau a les declaracions de béns remeses pels candidats designats i té previst reunir-se aquest dimecres per analitzar les respostes enviades per aquells als quals ha demanat més informació.