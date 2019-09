Les males condicions laborals forcen la fugida de metges dels hospitals catalans

La fugida de metges dels hospitals catalans està relacionada amb les males condicions laborals, i és que Catalunya té un dels sous més baixos d'Europa.









Els professionals del sector alerten que els contractes escombraries són freqüents i afecten el 30 per cent de la plantilla.





Entre 2010 i 2015 es van aplicar retallades de fins al 30 per cent en el poder adquisitiu, i els salaris dels metges encara no s'han recuperat.





D'altra banda, l'alt nivell d'anglès dels doctors facilita que vagin a treballar a altres països en què les condicions laborals són millors que a Catalunya.





Al sector demanen també un conveni mèdic a Catalunya, una cosa que de moment no compta en l'agenda de la Generalitat, ja que no hi ha cap taula de negociació al respecte.





En aquest conveni, reclamarien unes condicions laborals d'obligat compliment, com succeeix a Anglaterra, França, Itàlia, Alemanya, Països Baixos i Suècia.





En aquest sentit, l'Organització Mèdica Col·legial (OMC) ha expedit un total de 3.525 certificats a metges per sortir a l'estranger, una xifra que suposa un augment del 7,4 per cent respecte a les dades de 2017, quan es van expedir 3.282, la qual que suposa el major èxode de metges espanyols cap a l'estranger a 8 anys fins el 20 de desembre de 2018.