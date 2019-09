Casado diu que no gastaria un euro a desenterrar Franco

El líder del PP, Pablo Casado, ha insistit aquest dimecres en què no gastaria ni un euro a desenterrar al dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos i ha criticat al Partit Socialista que dirigeix Pedro Sánchez que "sempre" tregui aquest assumpte en període electoral . Després de recalcar que el PP "està a favor de totes les resolucions del Suprem", ha demanat "mirar al futur" i ha subratllat que a li "preocupen més els dictadors vius que els morts".









Així s'ha pronunciat després que la Sala del Contenciós-Administratiu del Tribunal Suprem hagi avalat per unanimitat la decisió de Govern de Pedro Sánchez de treure les restes de Francisco Franco del Valle de los Caídos i la seva posterior inhumació al cementiri del Pardo -Mingorrubio, que havia estat recorreguda per la família del dictador. Aquest recurs ha estat rebutjat íntegrament.





En una entrevista a Onda Cero, Casado ha afirmat que cal "mirar al futur". "Tinc dos nens petits i m'agradaria estar parlant de l'Espanya dels meus fills i dels meus néts, i no de l'Espanya dels meus avis, sobretot perquè jo crec que el pacte de la Transició va ser exemplar i no hi ha res a reescriure. Crec que la Constitució m'estroncà aquestes ferides", ha emfatitzat.





En ser preguntat que si depengués d'ell seguiria Franco al Valle de los Caídos, ha assenyalat que, en el seu "entorn personal" és un tema que li "incomoda" perquè ve d'una "família de represaliats pel franquisme". "Però he dit alguna cosa en els últims mesos que he de mantenir i és que jo no gastaria un euro ni a enterrar ni en desenterrar perquè crec que cal mirar al futur i preservar l'esperit de la Transició, que va ser exemplar i admirat en tot el món", ha abundat.