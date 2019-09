CaixaBank i elBullifoundation renoven l'acord d'innovació en restauració

CaixaBank i elBullifoundation han signat aquest dimecres la renovació de l'acord de col·laboració pel qual seguiran treballant en la innovació i la potenciació del sector de la restauració fins al juliol de 2020.









Han rubricat l'acord el director general de CaixaBank, Juan Antonio Alcaraz, i el president d'elBullifoundation, Ferran Adrià, ha informat l'entitat bancària aquest dimecres en un comunicat.





Alcaraz ha destacat que l'acord permetrà tant ajudar a emprenedors i pimes com buscar noves perspectives en la col·laboració amb el sector de la restauració, mentre que Adrià ha sostingut que CaixaBank comparteix la filosofia d'elBullifoundation d'"ajudar al desenvolupament de la societat a través de la formació i la innovació".





El nou acord manté la col·laboració entre CaixaBank i elBullifoundation a través de sessions sobre gestió empresarial impartides pel xef i el seu equip.





Per la seva banda, CaixaBank lliurarà beques a emprenedors i propietaris de pimes del sector de la restauració per rebre formació especialitzada sobre qüestions com la importància de la creació de pressupostos, l'aplicació de marges, plans de negoci i fiscalitat, entre d'altres.





A més, l'acord també estableix la creació d'un cicle de jornades formatives denominades 'Wine Tour', que de la mà del sommelier d'elBulli, Ferran Centelles, oferirà rutes per totes les Denominacions d'Origen d'Espanya.