Torra posa en dubte la democràcia a Espanya a les portes de la sentència del procés

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha advertit a l'Estat que la seva qualitat democràtica es veurà en la reacció a la resposta que es doni des del Govern a la sentència del Tribunal Suprem contra els impulsors de l'1-O.









"Veurem si l'Estat supera la prova i quanta democràcia és capaç d'assumir. Ho sabrem en pocs dies. Governants i fiscals ja han avançat quan es produirà la sentència contra els vostres companys d'escó", ha interpel·lat Torra als diputats en la seva intervenció en el Debat de Política General d'aquest dimecres.





Torra ha proclamat la mort de la separació de poders a l'Estat i ha assegurat que les institucions espanyoles no tenen neutralitat, assenyalant especialment al poder judicial i al Rei.





"Només algú molt confós o mal intencionat pot dir que la separació de poders existeix. El monarca va perdre la neutralitat institucional si és que alguna vegada la va tenir i el Constitucional va actuar contra la paraula democràtica de l'Estatut", ha afegit.





Ha titllat d'irregular l'ús de l'article 155 de la Constitució per intervenir l'autogovern català: "Van aconseguir suspendre institucions democràtiques i governs legítims. La repressió política ja és una pràctica normalitzada. Ja no hi ha cap partit d'àmbit espanyol que no avali el 155" .





Per Torra, la Constitució ha deixat de basar-se en la voluntat popular i ara es basa en "la unitat espanyola, base de l'Estat de dret i mandat directe dels jutges", pel que ha sostingut que no espera res de bo de la sentència del Suprem.





"És la carta de defunció per a Catalunya. Qui pot defensar que hi haurà judicis i sentències justes a la dissidència política?", ha criticat, i ha defensat que a Catalunya són milers, milions els que defensen l'empoderament ciutadà i les llibertats de tots.





Ha assegurat que des dels partits d'àmbit estatal s'ha donat un silenci clamorós per resposta al que passa a Catalunya i s'ha preguntat: "On és ara l'amic espanyol?".





Durant la seva intervenció en el Debat de Política General, Torra ha retret als partits constitucionalistes que asseguren ser majoria davant l'independentisme i que s'oposen a realitzar una consulta per a demostrar-ho.





El president de la Generalitat ha plantejat a l'Estat que permeti la celebració d'un referèndum d'autodeterminació a Catalunya: "Què us fa por? Què no tingueu majoria?".





"Si en totes les vostres intervencions dieu que l'independentisme no és majoritari, per què no ens feu callar durant uns quants anys amb un referèndum?", ha qüestionat el cap de l'Executiu català.





Ha criticat sense citar-la la diputada socialista al Parlament Eva Granados per dir que certes decisions haurien de solucionar-se a la Cambra catalana a través de la via de l'acord i no traslladar-les a la ciutadania: "Aquest estiu hem arribat a escoltar que la ciutadania no pot decidir sobre determinades qüestions!".





Des del seu punt de vista, la ciutadania decideix i ha conclòs: "És la meva obligació fer possible el que demana la ciutadania i així ho faré, no tingueu dubte".





CDR





Torra ha defensat el pacifisme del moviment independentista després de la detenció de nou activistes dels CDR i ha criticat que se'ls acusi de presumpte terrorisme: "No permetré mai que es vulgui associar un moviment democràtic amb el terrorisme".





"El moviment independentista ha estat i serà un moviment pacífic que cerca la independència del nostre país sempre per mitjans democràtics", ha afirmat.





El president ha sostingut que aquestes detencions són uns fets gravíssims, ja que, segons ell, l'operació de la Guàrdia Civil va vulnerar tots els principis de la presumpció d'innocència i pretenia "inventar un fals relat de la violència a Catalunya".





"Trobo intolerable que, de nou, es vulgui criminalitzar el moviment independentista acusant-lo només de ser un moviment rebel, sinó de ser terrorista. Quan el debat està perdut, la calúmnia és l'arma del perdedor", ha dit, citant Sòcrates.





A més, ha fet una referència sense citar directament a les declaracions de la líder de Cs a Catalunya, Lorena Roldán, que va preguntar si quan Torra animava els CDR a prémer volia dir "prémer el detonador".





"Passo per alt els insults, tan baixos i grollers que no em vull aturar ni un segon", ha assegurat, i ha insistit que la resposta del Parlament a aquestes detencions hauria de ser el compromís de respectar els drets humans, civils i polítics a totes les actuacions.