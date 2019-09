Ideen un protocol per detectar en menys de 24 hores el bacteri causant de la legionel·losi

Un equip d'investigadors de la Universitat Politècnica de Madrid (UPM) ha ideat, en el marc del projecte 'AIRBIOTA-CM', un protocol per detectar en menys de 24 hores bacteri 'Legionella pneumophila', causant de la legionel·losi.









El mètode desenvolupat, i que ha estat publicat a la revista 'Environmental Research', no permet conèixer si el bacteri és infecciós o viable, però sí detectar-la de manera ràpida per, així, evitar l'aparició de brots de legionel·losi o formes més lleus de la malaltia com la febre de Pontiac, causada per l'exposició a parts del bacteri, conegudes com a antígens.





Els mètodes que actualment es fan servir per a la detecció i control del bacteri causant de la legionel·losi són variats i eficaços, si bé la majoria d'ells, com ara el cultiu microbiològic, requereixen diversos dies per proporcionar un resultat concloent sobre la presència de la bacteri, que fa que la detecció no sigui tot el ràpida que caldria.





Davant d'això, en el protocol ideat, per recol·lectar les partícules de l'aire s'utilitza un dispositiu inventat i patentat per diversos membres de l'equip d'investigació, que consisteix en un captador mòbil acoblat a un dron, o bé un estàtic (tipus Hirst) dissenyat i globalment utilitzat per la comunitat científica per quantificar els nivells de pol·len de les ciutats.





Les partícules, inclosos els bacteris, queden atrapades sobre una substància adherent i, posteriorment, el material genètic d'aquestes partícules (ADN) és extret i analitzat directament per una sèrie de reaccions en cadena de la polimerasa (PCR, per les sigles en anglès) que han estat dissenyades específicament per confirmar la presència de 'L. pneumophila ', obtenint resultats en menys de 24 hores.





"El nostre mètode resulta innovador ja que aconsegueix detectar exclusivament l'ADN del bacteri 'L. pneumophila' d'entre la resta de partícules biològiques que es capten de l'aire. Fins ara, aquest mètode ha estat posat en pràctica amb mostres recollides en punts seleccionats de la Comunitat de Madrid. No obstant això, la seva aplicació pot estendre fàcilment a altres zones i amb una major freqüència de mostreig per detectar de manera ràpida la dispersió d'aquest bacteri patogen", ha dit la investigadora de la UPM, Beatriz Sánchez-Parra.