Acusada d'abandonar la seva filla de sis anys, diu que és una adulta sociòpata

Dos anys després d'adoptar una nena ucraïnesa de sis anys, la van abandonar. Ara, la mare adoptiva tracta de demostrar que la nena era, en realitat, una sociòpata adulta. La versió està corroborada per una carta d'un metge, l'autenticitat està per confirmar. Va succeir a l'estat d'Indiana, EUA.





Quan la policia es va posar en contacte amb Natalia Grace al setembre de 2014, feia més d'un any que la nena havia vist o sentit parlar dels seus pares adoptius, que havien canviat la seva edat en documents oficials de 11 a 22 anys, abans de mudar-se al Canadà i deixar a la seva filla. Fa unes dues setmanes, els nord-americans Michael i Kristine Barnett, que s'havien divorciat, van ser acusats de negligència.





Abans que sorgissin els càrrecs criminals, se sabia que els dos eren els pares d'un "nen prodigi", Jake Barnett, un nen diagnosticat amb autisme de nadó. Kristine també és autora de llibres sobre la malaltia i activista per la conscienciació sobre l'autisme i el suport educatiu.





A més dels altres dos fills biològics de Jake, la parella va decidir en 2010 adoptar la Natàlia, una pacient amb displàsia espondilometofisaria, un rar trastorn de creixement ossi que provoca nanisme. Nascuda a Ucraïna, suposadament en 2003 (tenia sis anys quan va ser adoptada), va ser portada als Estats Units el 2008 per una altra parella (no hi ha detalls del cas, la premsa només parla de "complicacions" en el procés).





VA TRACTAR DE MATAR ALS PARES





Encara que el seu primer any a la nova llar va ser relativament tranquil, amb el temps, la nena va començar a manifestar símptomes d'inestabilitat mental, va dir Kristine Barnett, que creu que en realitat va adoptar a una jove de 19 anys que pateix d'alguna forma de psicopatia. Segons la seva mare adoptiva, entrevistada pel diari britànic 'Dailymail', Natalia va expressar diverses vegades el desig de matar els seus pares adoptius.





Va recordar alguns episodis: quan la seva filla va intentar empènyer contra una tanca elèctrica, quan va intentar enverinar-amb cafè i quan va amenaçar amb apunyalar la parella de llavors. "No podíem anar-nos a dormir abans que es dormís, i vam amagar tots els objectes amb punta", va dir.





Alarmats pel comportament de la seva filla, els pares la van portar a una clínica psiquiàtrica, on els experts van assegurar que l'edat de la pacient era "clarament inexacta". Els documents judicials fins i tot mostren que els Barnett van tractar repetidament de determinar l'edat de la nena amb dentistes i altres metges. Al juny de 2010, un metge va estimar que tenia vuit anys, i el 2012, després de prendre diverses radiografies, un altre metge va determinar que probablement tindria onze, un any més del que es pensava. Aquest mateix any, la parella va ser a la cort a Indiana i legalment va canviar l'edat de la seva filla a 22 anys, un canvi que les autoritats encara no han pogut explicar.





"TRASTORN DE PERSONALITAT SOCIOPÀTICA"





Kristine, de 45 anys, va lliurar a WISH-TV una còpia d'una carta, suposadament signada per un especialista, l'autenticitat no ha estat ni confirmada ni negada, que garanteix que la data de naixement de la nena és "clarament inexacta", ja que tenia les dents i les característiques sexuals secundàries d'un adult, inclòs un cicle menstrual regular.





A la carta s'afirma que a la presumpta jove se li va diagnosticar un trastorn de personalitat sociopàtica en un hospital psiquiàtric en 2012, el que també va determinar que la nena tenia almenys 14 anys d'edat. En aquest moment, ella va començar a admetre ser major d'edat, es pot llegir. La carta afegeix que és difícil determinar l'edat real perquè els registres proporcionats per les autoritats ucraïneses són "bastant incomplets".









RECORDA LA PEL·LÍCULA "LA ÒRFENA"





El cas que aquí es presenta ens recorda la pel·lícula "L'òrfena", de 2009, sobre una psicòpata adulta que es fa passar per una nena de 9 anys, quan és adoptada per una parella. La història es basa en un cas real: el de la txeca Barbora Skrlová, de 33 anys però d'aspecte adolescent, que va acabar hospitalitzada per tendències psicopàtiques. Més tard, va conèixer a dues germanes que també patien de problemes mentals.