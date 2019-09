Errejón confirma que es presenta a les eleccions generals amb la marca Más País

Íñigo Errejón anuncia que dóna el pas: serà el candidat de Más País a les properes eleccions generals. Les bases de Más Madrid han aprovat per majoria que Íñigo Errejón sigui el cap de cartell de la candidatura a les eleccions generals.





De moment, Errejón no ha revelat en què circumscripcions es presentarà, tot i que ha manat una salutació afectuosa als simpatitzants d'Equo, Compromís i Chunta. Per això, ha proposat un comitè electoral per a decidir en quins territoris es poden presentar per a no restar.





Durant els últims dies, l'entorn de Errejón ha estat negociant amb aquestes formacions per aconseguir candidatures unitàries a la Comunitat València i a Aragó. De moment, la militància de Compromís ha ratificat amb un 70 per cent que la coalició concorri en les eleccions generals del 10 de novembre en una plataforma "àmplia i plural" amb el partit d'Íñigo Errejón.









I AL FINAL VA SER 'MÁS PAÍS'





'Más País' és el nom finalment triat per a la candidatura que encapçala Íñigo Errejón, ha anunciat la plataforma en el seu canal de Telegram.





Encara que al començament de l'assemblea els portaveus de Más Madrid triats per a la reunió havien assegurat que encara no hi havia nom decidit, al final de la trobada amb les basis en la Casa del Poble d'UGT la plataforma ha enviat pel seu canal de Telegram un breu missatge amb el nom, 'Más País', que ja havia estat corejat minuts abans per alguns simpatitzants.





El candidat de Más País ha acabat la seva intervenció davant el miler de participants en l'assemblea amb una picada d'ullet a la denominació triada: "Venim a fer país". El seu compte de Twitter, utilitzada ja per Errejón, és @MasPais_Es.





UNA INICIATIVA "DE PROGRÉS, ECOLOGISTA I FEMINISTA"





"Estic disposat a encapçalar la candidatura", ha declarat Errejón després del suport a concórrer per a posar fre "a una situació de bloqueig" i amb una iniciativa "de progrés, ecologistes i feminista", resa la resolució.





La candidatura serà "majoritàriament femenina" i convoquen a altres territoris per a anar en aliança sempre que "no es perjudiqui el bloc de progrés". Errejón ha proposat un comitè electoral per a decidir en quins territoris es poden presentar per a no restar.





Les seves primeres paraules han estat per a la militància, per demostrar la seva "capacitat d'organització, maduresa, reflexió i lloc en comú quan criden les necessitats del país per a fer una cosa gran". No obstant això, també s'ha sentit que ha estat el causant de "dividir a l'esquerra".