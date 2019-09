El Parlament britànic torna entre crits i intercanvis d'acusacions

Immoralitat, peticions de perdó de genolls i galls dindi per al sopar de Nadal. No sembla la descripció d'un debat parlamentari, però aquests tres punts han estat plantejats pel fiscal general del Regne Unit, Geoffrey Cox, durant la primera sessió a la Cambra dels Comuns, després que el Tribunal Suprem declarés il·legal la suspensió del Parlament i ordenés la seva reobertura. I no només les expressions han estat inusuals, sinó que el to s'ha anat escalfant a banda i banda dels bancs.





Cox -el fiscal general que està sota foc després que Sky News publiqués la documentació oficial en què Cox assegurava al Govern que la suspensió del Parlament era "legal i constitucional" - va començar la sessió amb un to tranquil i mesurat, que va portar al mateix alcalde, John Bercow, a notar la seva veu de "baríton" i el seu to "melòdic". "Estem decebuts que la Cort Suprema hagi tingut una entesa diferent al nostre i respectem aquest judici", va dir Cox, afirmant que els jutges són "imparcials i independents" i que "tenen el dret de concloure el que han conclòs".





"Aquesta va ser una decisió clara i definitiva de la Cort Suprema. Sovint el govern perd casos", va dir el fiscal general als parlamentaris. "Acceptem la decisió i estem orgullosos de tenir un país capaç de produir judicis independents d'aquest tipus".





Però el to cordial i humil cap als jutges ràpidament va donar pas a una postura desafiant cap als diputats de l'oposició.





Després d'haver estat interrogat per un membre del seu propi partit (però un antic oponent de Boris Johnson en la carrera pel lideratge), Rory Stewart, Geoffrey Cox es va exaltar: "Aquest Parlament és un Parlament mort, ja no hauria de reunir-se. No té autoritat moral per seure en aquests bancs verds", ha dit, causant gran exaltació entre els eurodiputats. "No els agrada sentir això, no els agrada la veritat...", va cridar Cox. "Aquest Parlament és una vergonya!"





L'eurodiputat laborista David Hanson va reaccionar encara més exaltat cridant al fiscal: "Sóc aquí perquè vaig ser elegit pel poble".





Però Cox tenia el detonador a punt per disparar: "Només estic suggerint que els donis als teus electors l'oportunitat de reescollir-te", dient que sap que no ho faran perquè, assenyalant amb el dit els bancs de l'oposició, "només volen detenir Brexit".





Abans d'això, el fiscal ja havia deixat clar quina és l'estratègia del govern de Boris Johnson: "El Parlament hauria de tenir el valor d'enfrontar a l'electorat, però no ho farà, perquè molts diputats només volen impedir que abandonem la UE", va dir. "Però s'acosta el moment en què ni tan sols aquests galls dindis podran aturar el Nadal", va dir, referint-se a les eleccions.





Tornaria a tenir moments de tensió amb l'exministre de Treball Amber Rudd, qui li va demanar que "posés fi a aquest llenguatge que enfronta el poble contra el Parlament", i amb Philip Lee, el diputat que va canviar als conservadors pels demòcrates liberals davant de tots. Al principi, va dir que l'havien portat a aquest llenguatge i que sempre havia lluitat per compromisos, però que l'actual Parlament "ja no val la pena". A la segona, va dir que li faltaven les paraules, però va acabar dient que Lee no té moral per parlar d'humilitat, perquè va canviar de partit: "Hauria d'estar de genolls demanant perdó als seus electors, perdó per la seva traïció.





Més tard, amb un humor més tranquil i una sessió de preguntes amb el fiscal apropant-se al final, Cox implicaria, en una resposta a la diputada escocesa Patricia Gibson, que el govern convocarà de nou a eleccions anticipades: "Puc animar-los a votar favor de la moció d'eleccions anticipades que presentarem?" La idea ja ha estat rebutjada dues vegades a la Cambra, però si la sol·licitud es fa a través d'una simple moció i no a través de la Llei de Mandat Fix (com ha estat fins ara), només es requereix una majoria simple per a la seva aprovació. Boris Johnson tindrà els números? Ningú ho sap.





De la mateixa manera, ningú sap si el primer ministre s'arriscarà a demanar aviat una nova suspensió del Parlament. Preguntat pels diputats sobre aquesta possibilitat, Cox, de nou en to mel·liflu, va respondre simplement que només pot garantir "que no hi haurà pròrroga que no compleixi amb la decisió del Tribunal Suprem". En altres paraules, a partir d'ara, Boris només sol·licitarà la suspensió si té una "justificació raonable", però això no vol dir que no ho farà.