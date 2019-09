El PSC busca que el Parlament demani a Torra convocar eleccions immediatament

El PSC-Units ha presentat aquest dimecres una proposta de resolució al Parlament que busca que la Cambra catalana demani al president de la Generalitat, Quim Torra, convocar eleccions anticipades "immediatament".





Aquesta és una de les propostes de resolució que ha presentat el PSC perquè es votin aquest dijous al Debat de Política General i en la iniciativa, també insta el Govern a exercir les seves funcions respectant la Constitució, l'Estatut i les lleis.





Així mateix, demana a l'executiu català "respectar els procediments establerts per la reforma" de la Constitució i l'Estatut.









Com demana noves eleccions a Catalunya, exigeix que el nou Govern "promogui un procés de diàleg polític, amb totes les forces polítiques amb representació parlamentària" i buscar amplis consensos per superar la situació de bloqueig que considera que hi ha actualment.





En una altra resolució, els socialistes demanen al Govern presentar abans de finalitzar el mes d'octubre el seu projecte de pressupostos per al 2020 de manera que l'1 de gener d'aquest any puguin entrar en vigor els nous comptes, si s'aproven.





Defensen que en aquest Pressupost ha d'haver "una reforma fiscal més justa i progressiva" per generar uns 350 milions d'euros addicionals de receptació, i reclama al Govern que negociï amb el pròxim Govern un nou model de finançament autonòmic.





PROMOCIÓ DE L'ANGLÈS





Una altra de les iniciatives del PSC se centra en la promoció de l'anglès en l'educació pública catalana, de manera que s'imparteixin "uns mínims del currículum de matèries no lingüístiques en anglès des de primària fins a batxillerat".





A més, aposten per reforçar la formació d'anglès del professorat i revertir la "infrafinançament que pateix l'educació pública a Catalunya des de 2010".





El grup socialista també ha presentat una proposta per combatre el canvi climàtic en la qual plantegen que el Govern presenti en un termini de sis mesos un pla que permeti que en la pròxima dècada a Catalunya es posin en servei 4.000 megawatts (MW) de generació eòlica i 6.000 MW de generació fotovoltaica.





En aquest sentit, demanen que durant 2020 l'executiu presenti un projecte de llei per crear una Agència Catalana de l'Energia i delimitar i planificar les zones de baixa emissió en els ajuntaments afectats per nivells de contaminació atmosfèrica elevada.