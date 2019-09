Desenvolupen una eina d'edició genètica per curar malalties rares

L'equip de científics liderat pel doctor Juan Carlos Izpisua, professor al Laboratori d'Expressió Gènica del Salk Institute i Catedràtic de Biologia del Desenvolupament de la UCAM, ha desenvolupat una nova eina d'edició gènica, SATI (short for 'intercel·lular linearized Single homology Arm donor mediated intró-Targeting Integration), destinada a curar nombroses malalties produïdes per mutacions genètiques.









Les eines per editar gens en organismes vius ofereixen una oportunitat per tractar una gran quantitat de malalties hereditàries. No obstant això, moltes d'aquestes eines existents actualment no tenen capacitat per a seleccionar àrees concretes de l'ADN, i desenvolupar noves eines eficients resulta molt complicat, ja que els teixits d'organismes vius tenen molts tipus de cèl·lules diferents, expliquen des de la institució docent.





La nova eina d'edició gènica SATI, desenvolupada gràcies al cofinançament de la UCAM, permet editar el genoma de ratolí, seleccionant una àmplia gamma de mutacions i tipus de cèl·lules, i podria utilitzar-se per corregir una varietat de mutacions, com la que produeix la malaltia de Huntington i la síndrome d'envelliment prematur o progèria.





"En aquest estudi hem demostrat que SATI és una eina molt poderosa per a l'edició del genoma", explica Joan Carles Izpisua, autor principal de l'article. "SATI podria ser un element clau en el desenvolupament d'estratègies efectives per a la correcció de molts tipus de mutacions genètiques, i obre la porta per a l'ús de l'edició gènica en la curació d'una àmplia gamma de malalties".





Les eines per a la modificació de l'ADN, especialment el sistema CRISPR-CAS9, són efectives en cèl·lules en divisió, com són les de la pell o l'intestí. Aquest equip liderat pel Dr. Izpisua ja va demostrar anteriorment que la seva tecnologia d'edició gènica basada en CRISPR-CAS9, anomenada Hiti, era eficient tant en cèl·lules en divisió com en les que no es divideixen.





Hi ha regions de l'ADN, anomenades codificants, que tenen la informació per produir proteïnes; mentre que hi ha altres regions, trucades no codificants, que són les que marquen la quantitat de cada proteïna que cal fabricar. Aquestes regions no codificants, constitueixen la gran majoria de l'ADN (98%) i regulen moltes de les funcions cel·lulars, inclosa l'activació i desactivació de gens, de manera que podrien ser un objectiu molt valuós per a futures teràpies gèniques.