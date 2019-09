El real Madrid, líder a ritme de samba

El Reial Madrid es va endur els tres punts davant del Club Atlètic Osasuna (2-0) gràcies als gols amb gust brasiler de Vinicius Jr., en la primera meitat, i del jove Rodrygo Goes, que va tancar el compte en la segona, per mantenir la condició de líder abans de visitar aquest dissabte al veí en el primer derbi de la temporada.





L'equip de Zinédine Zidane no va brillar i fins i tot va passar moments de dificultat en la primera part, però el seu futbol va ser suficient per acabar amb l'invicte Osasuna. La samba de Vinicius i Rodrygo, que va marcar en el seu debut al Bernabéu, va deixar la victòria a casa a tres dies de retre visita a l'Atlètic de Madrid.





Els merengues van jugar a batzegades en l'acte inicial. Els vuit canvis introduïts per Zidane -entre ells el porter arèola- van descol·locar al 13 vegades campió d'Europa, que va patir en diversos desajustos defensius. El primer avís va arribar a botes del atrevit Róber Ibáñez i el segon el va tirar per la borda Marc Carmona. Osasuna va saber controlar molt bé el ritme del joc i no va sortir a defensar-se.





Els vermells han tornat a Primera per la porta gran i aquest dimecres van voler demostrar-ho a la capital. Jovic va replicar en una jugada atropellada i Kroos va buscar amb afany el xut des de la frontal. No obstant això, cap d'elles va veure porteria fins que Vinicius es va inventar el 0-1 amb un gol de molts quirats.





El brasiler va encarar al seu rival, va amagar el cuir i el va posar en la mateixa esquadra amb un cop de dreta impecable. Vinicius va confirmar el que només el temps li estava negant, un gol important que li fos posant galons a la solapa. Abans del descans, Vinicius va tornar a protagonitzar una altra jugada d'atac que no va encertar a rematar Lucas Vázquez.





El gallec, voluntariós com sempre, es va afartar de centrar pilotes al cor de l'àrea, però tots dos equips van enfilar el túnel de vestidors amb el mínim avantatge. Donats els antecedents del Reial Madrid, tot podia haver passat en el segon acte, al que l'Osasuna va sortir amb valentia, tota la que es pot tenir amb el marcador en contra al Santiago Bernabéu.





Aquesta lectura de Jagoba Arrasate va permetre al seu rival tenir més espais. Als cinc minuts Jovic va desaprofitar un mà a mà i set minuts després va besar les xarxes, però el seu gol va ser anul·lat per un mil·limètric fora de joc. La passada havia estat una altra vegada de Lucas Vázquez. La incertesa seguia fent-se propietària a Chamartín.





RODRYGO BESA EL SANT





El partit va acabar amb el gol de Rodrygo. El jove brasiler no sembla que tingui 18 anys. Va enganxar la pilota en la divisòria, va arrencar amb potència, va enganyar a Roncaglia i va ajustar al pal més allunyat. El Bernabéu va esclatar, sabedor que la victòria ja no sortiria de la butxaca. Tres punts vitals per seguir agafant sensacions en aquest estrany inici de temporada.





Una derrota, davant el PSG, dos empats (Vila-real i Valladolid), i quatre victòries que li donen llicència per seguir manant a la taula. Dissabte a les 21 hores afronta el seu segon test de força aquest curs. Una bona prova de foc per a un Reial Madrid que aquesta nit va ballar al millor són de la samba carioca.