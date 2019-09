Telefónica obre nous campus de programació

Fundació Telefónica ha decidit obrir quatre nous campus a Espanya de la seva innovadora escola de programació 42 durant els pròxims 18 mesos, que estaran situats a Barcelona, Màlaga, València i Biscaia i que se sumen als ja establerts a Sao Paulo (Brasil) i Madrid , per al qual ha rebut més de 17.000 sol·licituds.









Així ho ha anunciat el president executiu de Telefónica, José María Álvarez-Pallete, en l'acte de presentació de 42 Madrid, que ha comptat amb la presència de la ministra de Treball, Madgalena Valerio, un campus que obrirà les portes oficialment el proper 4 de novembre una vegada concloguin les primeres fases de selecció.





Álvarez-Pallete ha assenyalat que a Telefónica confien a comptar amb la col·laboració d'altres institucions públiques i privades, que comparteixen l'aposta per l'educació digital com a element de progrés i cohesió social, per està ampliació del projecte 42 amb el qual la companyia vol garantir l'ocupabilitat de les persones en l'entorn de revolució digital actual.





Telefónica ha portat en exclusiva per a Espanya 42, una innovadora iniciativa educativa present en deu països fundada pel vicepresident de Iliad, Xavier Niel, que es basa en un model pedagògic sense professors tradicionals i amb un enfocament en el treball entre companys, amb la qual la companyia reforça la seva aposta per adaptar l'educació a l'actual entorn marcat per la revolució tecnològica.





Aquest espai de 5.000 metres quadrats està obert durant 24 hores els set dies de la setmana i disposa de zones diàfanes per als ordinadors, un auditori per a 150 persones, sales de descans i oci, cafeteria, una sala d'e-sports i sales de treball per a reunions.





El centre 42 busca implementar un model d'aprenentatge en el qual no existeix la figura del professor tradicional, sinó que es realitza a través de la gamificació i el treball en equip i entre parells (peer to peer '), tot i que hi ha un equip pedagògic per ajudar a l'alumne en cas que ho necessiti.





En la presentació, Álvarez-Pallete ha destacat que en 42 es "aprèn a aprendre, a tolerar la frustració, a treballar en equips" i, en definitiva, "a estar preparat per al que ve". Així, ha afegit que s'aprèn "molt més que codi", sense llibres, sense professors, sense horaris i sense barreres.





La primera escola 42 va sorgir de forma simultània el 2013 a París i Silicon Valley i actualment estàs present en deu països (França, Estats Units, Bèlgica, Holanda, Marroc, Sud-àfrica, Moldàvia, Ucraïna, Rússia i Finlàndia). A més dels centres ja anunciat, la intenció de Telefónica és portar-la en un futur a altres països on és present ia altres ciutats espanyols.