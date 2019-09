El CIS atorga al PSOE més del 34 per cent dels vots

El Centre d'Investigacions Sociològiques (CIS) atorga al PSOE una estimació de vot del 34,2 per cent en el baròmetre de setembre, fet que suposa cinc punts més que el que va aconseguir en les eleccions generals del 28 abril, quan va obtenir un 28, 68 per cent.









El sondeig es va fer abans que es proclamés la repetició d'eleccions el 10 de novembre i que Iñigo Errejón anunciés que es presenta als comicis generals amb Més País.





El PP obtindria un 17,1 per cent, de manera que obtindria un resultat una mica millor que el 28-A (16,70 per cent), mentre que Ciutadans és el partit que té pitjors resultats i perdria tres punts respecte a l'abril, quan va recollir el 15,86 per cent dels vots.





El Baròmetre d'Opinió del CIS corresponent al mes de setembre ha tornat a realitzar estimacions de vot, en contra de la política que venia aplicant l'organisme des de l'arribada de José Félix Tezanos. L'abstenció es xifra en el 12,4%.









Així, el CIS calcula al PSOE una estimació de vot del 34,2%, gairebé cinc punts i mig (5,52) per sobre del seu resultat del 28 d'abril, però per sota del 41,3% en intenció directa de vot que va registrar al juliol.









El PP figura en segon lloc amb el 17,1%, mig punt més que a l'abril, i darrere figuren Unides Podemos, sumant 15,5% amb Podemos, IU i les confluències. Ciutadans es queda en el 12,9% i Vox en el 7,5%.