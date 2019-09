Viure a prop d'espais verds redueix el risc d'obesitat i hipertensió

Investigadors de l'Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal) han descobert que la gent gran i de mitjana edat que viuen en barris amb més zones verdes tenen menys risc de síndrome metabòlica -un conjunt d'afeccions que inclou obesitat i hipertensión- que aquelles que viuen en veïnats amb menys zones de vegetació.









L'estudi, publicat a 'Environmental Pollution', ha analitzat per primera vegada la relació entre els espais verds a prop de l'habitatge i el conjunt d'aquesta síndrome amb dades de més de 6.000 persones del Regne Unit d'entre 45 i 69 anys, ha explicat el centre, impulsat per La Caixa.





La primera autora de l'estudi i investigadora de l'ISGlobal, Carmen de Keijzer, ha explicat que aquesta vinculació es pot deure a "les oportunitats que ofereixen els espais verds per realitzar activitat física, així com la mitigació de l'exposició a la contaminació de l'aire".





La síndrome metabòlica és un conjunt d'afeccions que es presenten al mateix temps i que inclou obesitat, hipertensió, nivells alts de sucre en sang i nivells anormals de greix, i són un factor de risc important per a malalties no transmissibles (ENT) com atacs cardíacs , diabetis i ictus.





El també autor Payam Dadvand ha destacat que van trobar més beneficis per a la salut en el cas dels espais verds que comptaven amb més cobertura d'arbres, "el que proporciona una base per a futures investigacions per identificar les característiques de la vegetació que influeixen positivament en la salut".