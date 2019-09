Ajornada la Comissió mixta de Seguretat Estat-Generalitat a Barcelona

La Comissió mixta de Seguretat entre l'Estat i la Generalitat prevista per a aquest dijous a les 16 hores a Barcelona a la seu de la Delegació del Govern a Barcelona s'ha ajornat per motius d'agenda, han informat aquest dijous la Delegació i la Conselleria d'Interior.









Fonts coneixedores han indicat que ha estat la Conselleria d'Interior qui el matí d'aquest dijous, a poques hores de la trobada, ha demanat suspendre la reunió per motius d'agenda, tot i que sí que s'ha celebrat una reunió tècnica operativa a la comissaria de les Corts de Barcelona.





Aquesta reunió de tall purament operativa s'ha celebrat amb la presència del director del Gabinet de Coordinació de la Secretaria d'Estat de Seguretat, José Antonio Rodríguez; el cap superior de Policia, José Antonio Togores; el cap de la Guàrdia Civil a Catalunya, Pedro Garrido, i del comissari en cap de Mossos d'Esquadra, Eduard Sallent.





A la cita de la tarda estaven convocats, a més d'aquests càrrecs, la delegada del Govern, Teresa Cunillera; el secretari general de la Conselleria d'Interior, Brauli Duart; el director general de la Policia, Andreu Joan Martínez, i el sotscap de la Comissaria General Tècnica de Planificació de la Seguretat, Jordi Ferret.





TEMES DE SEGURETAT





A la comissió s'anava a abordar la cooperació entre els cossos de seguretat de l'Estat i els Mossos d'Esquadra per la seguretat a Catalunya, i especialment en temes com el reforç policial o el dispositiu necessari per donar resposta a les possibles reaccions a la sentència l'1-O.





Aquesta comissió serveix principalment per fer seguiment dels acords de la Junta de Seguretat de Catalunya i dels subgrups creats entre les dues administracions, i l'última reunió d'aquest òrgan tècnic de coordinació entre l'Estat i la Generalitat va ser el passat 4 de març.





La comissió ajornada estava prevista el dia en què el Parlament votarà la proposta dels grups de JxCat i ERC al Parlament perquè la Cambra catalana declari necessària la retirada de Catalunya de la Guàrdia Civil, i quan compareixen a l'Audiència Nacional 7 CDR detinguts per presumpte delicte de terrorisme.