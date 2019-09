La Secció Cinquena de la Sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha desestimat el recurs interposat per la Generalitat i ha reiterat l'ordre de retirar la pancarta per la llibertat dels presos i amb el llaç groc de la façana del Palau, ha informat aquest dijous el tribunal català.









El gabinet jurídic de la Generalitat va presentar aquest dimecres un recurs de reposició contra l'acte judicial que ordenava al president de la Generalitat, Quim Torra, retirar la pancarta amb el llaç groc del Palau de la Generalitat, i va demanar al tribunal que suspengués aquesta ordre.





Aquest mateix dimecres, Torra va mantenir, després de les 18.10 hores, la pancarta penjada de la façana del Palau, incomplint així el termini que li va donar el TSJC per retirar-la.





En una providència, la Secció Cinquena descarta suspendre l'ordre recordant que "és propi de les mesures cautelars seu immediat compliment" i que no es donen motius per no aplicar aquest principi general.





Així mateix, recorden que s'han convocat les eleccions generals per al pròxim 10 de novembre i que la Junta Electoral Central (JEC) ja es va pronunciar sobre l'exhibició d'aquest mateix símbol en període electoral.





Precisament per haver mantingut la pancarta en l'anterior període electoral, Torra serà jutjat el proper 18 de novembre al TSJC per un presumpte delicte de desobediència.





"LLIBERTAT D'EXPRESSIÓ"





En el recurs, Torra al·legava que penjar una pancarta demanant la llibertat dels presos sobiranistes "s'ha d'emmarcar en l'exercici de la llibertat d'expressió i, sembla obvi que quan un representant polític vol exercir aquesta llibertat, no se li ha d'exigir que segueixi un procediment administratiu determinat ni que dicti cap resolució administrativa".





Després de complir-aquest dimecres el termini de 48 hores atorgat pel TSJC per retirar la pancarta --el recurs presentat per Torra no tenia efectes suspensius--, Impuls Ciutadà va anunciar que presentarà un escrit a l'alt tribunal català demanant que ordeni als Mossos d' Esquadra que retirin la pancarta.





L'entitat ha informat que també demanarà que es remeti testimoni de particulars a la Fiscalia per si la decisió del president de mantenir la pancarta més enllà del termini que li va donar el TSJC "fora constitutiva de delicte".