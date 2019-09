Els Germans Torres: "No hi ha perquè llençar el menjar, es poden reutilitzar els aliments i elaborar plats rics"

A Espanya llencem a les escombraries 7,7 milions de tones d'aliments, cosa que té un impacte directe en l'escalfament global, perquè el malbaratament d'aliments és responsable del 8% de les emissions de gasos d'efecte hivernacle a nivell mundial. Javier i Sergio Torres, germans i xefs amb 2 estrelles Michelin, van impartir un "showcooking" al Supermercat d'El Corte Inglés de Diagonal amb receptes i consells per contribuir en la lluita contra el malbaratament alimentari.





Els xefs Torres al Showcooking d'El Corte Inglés / Catalunyapress





Els prestigiosos cuiners, coneguts pels tele-espectadors com "els germans Torres", van elaborar en aquest taller organitzat per El Corte Inglés , una recepta usant l'arròs com a ingredient principal i incorporant al mateix altres productes que a tots ens queden a la nevera, el rebost o al congelador: tomàquets, formatge, pèsols, espàrrecs, etcètera.





Els trucs i consells per aprofitar al màxim els aliments més madurs amb els que anaven amenitzant l'espera en l'elaboració del plat, que van mejar després els participants, estaven plens d'anècdotes de la seva pròpia vida quotidiana.





Així durant el taller no van dubtar a parlar que "el cap de setmana vam fer un pastís amb un iogurt a punt de caducar" i molt sovint "fem sopa amb restes de verdures d'aquí i d'allà, ara que arriba el fred i els refredats estan a l'ordre del dia". També van parlar meravelles de "la sopa de ceba de l'hort patern", tan gran com el cap d'un dels germans Torres, però tan dolça i saborosa, com per ser un dels plats estrella més demandats al seu restaurant".





Interior del restaurant dels germans Torres / La Cocina de los Hermanos Torres





Un restaurant "La Cocina de los Hermanos Torres" on s'ofereixen plats com els Lliris d'aperitiu, homenatge a la seva mare, o el delicat Calamar fermentat amb caviar entre altres coses.





Aquest "showcooking" és una acció que s'emmarca dins dels actes de la 2a Setmana contra el Malbaratament Alimentari que se celebra aquesta setmana i a la qual El Corte Inglés s'ha sumat, com a part dels compromisos adquirits en el desenvolupament del seu Pla de responsabilitat Social Corporativa (RSC).





En la seva lluita contra el canvi climàtic els germans Torres han estat capaços de crear un restaurant on l'economia circular és present per tot arreu perquè segons les seves pròpies paraules, "La Cocina Hermanos Torres és un restaurant sostenible. Hem fet un projecte on eliminem l'ús del paper apostant per eines de treball digitals. Comprem directament als productors, no tenim intermediaris i així aconseguim un comerç just i una qualitat immillorable. Donem feina a moltes persones, perquè tenim una petita Dehesa a Extremadura, on es crien des porcs fins cabrits. Després tenim un hort on es cultiven les nostres verdures, flors i herbes. I al final en Cocina Hermanos Torres els productes tenen noms i cognoms. Sabem d'on vénen".





Participants del taller degustanto el plat dels Germans Torres / Catalunyapress





Amb el taller realitzat a El Corte Inglés els germans Torres van voler endinsar a la gent en "el que es diu"cuina d'aprofitament", que és tan senzill com reutilitzar o reflexionar, de tant en tant, sobre el que tenim i que és el que podem fer. Moltes vegades quan ens comprarem no planifiquem i és quan compres un excés de menjar aquest acaba a les escombraries. El que intentarem és mentalitzar a la gent de la importància de planificar la compra i que abans d'anar a comprar veure el que tens, que és el que pots fer. Segurament d'un brou que has fet amb carn, et surten unes croquetes meravelloses, amb les fruites pots fer gelats o fer pastissos. Es pot donar-li una segona vida al menjar i no hi ha per què llençar menjar".





Els germans Torres, després de l'èxit de participació aconseguit en aquest "showcooking" d'aprofitament alimentari, es van mostrar oberts a replicar-ho en altres centres d'El Corte Inglés com l'emblemàtic de Callao a Madrid. En aquest taller "s'han apuntat tantes persones que no ha cabut tothom que volia venir. I si aquest tema interessa tant, nosaltres encantats de poder posar aquest granet de sorra".





Per a tots dos xefs "El Corte Inglés té la suficient capacitat per a servir d'altaveu per aquestes causes. Per exemple aquest any El Corte Inglés ha reduït un 88% el menjar que tirava i l'altre 12% el dóna a menjadors socials, és tot un procés d'economia circular".





UNA APOSTA PER L'ECONOMIA CIRCULAR I LA SOSTENIBILITAT





El Corte Inglés, organitzador d'aquest "showcooking" dels Germans Torres a més ha impulsat el Moviment per la Sostenibilitat que persegueix construir un entorn més saludable i sostenible per al planeta, marcant-se com objectiu empresarial aconseguir en la seva activitat un nivell de Residu Zero per l'any 2020.





A més els centres comercials d'El Corte Inglés consumeixen una energia elèctrica 100% de fonts renovables, promou la economia circular i ha introduït mesures que redueixen la seva empremta plàstica, així com, ha decidit donar una segona vida a roba, aparells elèctrics, joguines i llibres i compta amb punts per recarregar vehicles elèctrics. Mesures totes elles que assumeixin en la lluita contra aquest canvi climàtic que tant ens preocupa.