Errejón posa a la diana les províncies on Podem va aconseguir el 85% d'escons

El líder de Más País, Íñigo Errejón, té previst presentar candidatures el proper 10 de novembre en almenys 18 circumscripcions, és a dir, on Unides Podem aconseguir el 85 per cent dels seus escons en les passades eleccions generals del 28 d'abril.





D'aquesta manera, concorreran en els llocs on la formació de Pablo Iglesias va aconseguir 36 dels seus 42 diputats actuals.





El preacord assolit per la plataforma de Errejón amb Equo, el compromís de Compromís de concórrer amb Más País als pròxims comicis, i la decisió d'aquesta nova formació d'anar només en les circumscripcions on es triïn set o més diputats, suposa que els escindits de Unides Podem es presentaran en almenys 18 províncies.





Es tracta de les següents: Madrid, Barcelona i Màlaga, Cadis, Granada i Sevilla a Andalusia; Pontevedra i La Corunya, a Galícia; en les tres províncies de la Comunitat Valenciana; Astúries, Balears, Biscaia, Múrcia; Santa Creu de Tenerife i Las Palmas, a les Canàries i Saragossa.









ERREJÓN VOL EL 75% DELS VOTS D'IGLESIAS





La suma d'escons que va aconseguir el partit morat en aquestes circumscripcions en les passades eleccions generals és de 36. És a dir, gairebé el 86 per cent del total dels aconseguits el 28 d'abril i el 75 per cent dels 3,75 milions de vots que va tenir Unides Podem.





Es tracta d'una clara 'OPA' de la plataforma d'Íñigo Errejón al gruix de l'electorat que va confiar en Unides Podem i els seus confluències fa 5 mesos.





Les dues circumscripcions que concentren més del 25 per cent de l'electorat i els escons obtinguts per la formació estatge són Madrid i Barcelona. A la primera d'aquestes circumscripcions Unides Podem tenir 6 escons a les generals després de rebre el vot de 613.911 electors.





Però Errejón ja va demostrar que podia guanyar per la mà a la formació d'Iglesias quan es va presentar amb Más Madrid a la Comunitat un mes després, el 26 de maig, i va aconseguir 20 diputats regionals i el 15 per cent dels vots enfront dels 7 de Unides Podem, que només va tenir el 5 per cent de suports.





A Barcelona la situació és diferent perquè allà no es presenta Podem com a tal, sinó que ho fan els 'comuns', que van aconseguir 6 escons a l'abril, amb 509.016 vots. De moment, els intents de negociació dels de Errejón amb Ada Colau no han prosperat, però la decisió en qualsevol cas és presentar la plataforma Más País juntament amb Equo a la capital catalana.





La formació d'Iglesias també va aconseguir prop de mig milió de vots (480.307 en total) entre les quatre capitals andaluses en què es va a presentar el partit de Errejón: Màlaga, Cadis, Granada i Sevilla, que van sumar 7 escons per al partit morat el 28A.





Dos escons en cadascuna d'elles excepte a Granada, on el partit d'Iglesias només va tenir un i va ser l'últim, que arrisquen tant Unides Podem i Más País en presentar dividits en aquesta província.





COMUNITAT VALENCIANA





La següent comunitat autònoma per nombre de vots i escons va ser la Comunitat Valenciana. Allà, Unides Podem aconseguir 382.798 vots i 5 escons, dos a València, dos a Alacant i un a Castelló. Però la decisió de Compromís de concórrer amb Errejón el proper 10 N pot canviar aquesta configuració.





El partit de Joan Baldoví només va aconseguir l'escó d'aquest el passat 28 d'abril al Congrés per la província de València, amb 126.078 vots. A Castelló i Alacant, aquesta formació es va quedar molt lluny d'aconseguir diputat. No obstant això, en presentar-se de manera conjunt amb els de Errejón, la plataforma Más País podria donar la volta a la situació i posar en problemes a la formació d'Iglesias en aquesta comunitat autònoma.





Fins i tot podria no aconseguir cap d'ells el diputat de Castelló que va aconseguir Podem a l'abril ja que va ser l'últim del repartiment i ho va aconseguir amb 43.656 vots, mentre que Compromís només es va fer amb 16.713.





PRONUNCIAMENTS D'EN MAREA A FAVOR D'ERREJÓN





A Galícia, les dues províncies en què Más País ha decidit presentar-se, Pontevedra i La Corunya, van donar dos escons a Unides Podem fa cinc mesos, a l'assolir entre ambdues 200.566 vots. Però encara que Galícia en comú seguirà amb Unides Podem, alguns dirigents d'En Marea ja s'han pronunciat a favor de concórrer amb Errejón.





Al País Basc, els quatre escons aconseguits pels d'Iglesias en les passades generals --dos a Biscaia, un a Àlaba i un altre a Guipúzcoa-- també es veuen amenaçats pel pacte de Errejón amb Equo per concórrer a Biscaia, on la formació estatge va aconseguir dos diputats i 121.740 vots.





El mateix succeeix amb els dos diputats de Unides Podem a Balears, ja que Más País també preveu presentar llistes en aquestes illes, de la mateixa manera que a Astúries, on va aconseguir 1 escó en els passats comicis amb 107.426 vots i a Múrcia, on el partit morat es va fer amb un diputat a l'abril, però va ser l'últim escó i la divisió de Podem en aquesta regió podria fer-ho perillar en favor d'altres partits.





En el cas de Canàries, el partit d'Iglesias va obtenir 3 diputats: un a Santa Creu de Tenerife, amb 75.695 vots i dos a Las Palmas, amb 91.216 vots, aconseguint ser segona força, per darrere del PSOE, en aquesta circumscripció. Però en les dues províncies comptarà amb un rival en aquesta ocasió, el partit de Errejón.





De moment, Más País no s'ha pronunciat sobre si es presentarà a les altres sis circumscripcions en què Unides Podem té escó, que són: Navarra, Còrdova, Huelva, Guipúscoa, Àlaba i Tarragona.