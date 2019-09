Fins al 80% de nens amb leucèmia podrien curar-se amb cèl·lules CAR-T i un trasplantament

Assaigs clínics realitzats pel doctor Michael Jensen, de l'Hospital Seattle Children 's (Estats Units), han mostrat que fins al 80 per cent dels nens amb leucèmia limfoblàstica aguda (LLA) molt avançada, i que tenen una supervivència esperada de tot just uns mesos, poden estar lliures de la malaltia als tres anys quan són tractats amb les cèl·lules innovadores CAR-T i se'ls realitza un trasplantament de medul·la òssia.









Així ho ha explicat aquest expert, un dels investigadors més reconeguts arreu del món en aquestes teràpies avançades, durant un esmorzar informatiu a l'Hospital Niño Jesús de Madrid, on s'han exposat les principals iniciatives terapèutiques dirigides específicament a malalties de nens i adolescents , com una teràpia gènica contra l'anèmia de Fanconi (AF) que s'està investigant en el centre madrileny.





Jensen ha explicat que el seu equip té oberts assajos clínics amb cèl·lules CAR-T de disseny propi no només per leucèmies infantils, que són les indicacions actualment aprovades per al seu tractament en nens, sinó també en tumors cerebrals, neuroblastomes, sarcomes, ronyó o fetge, el que suposa una "revolució" en la investigació de les teràpies avançades, encara que de moment el desenvolupament d'aquestes últimes és molt preliminar. "No importa el tipus ni la localització del tumor mentre tingui un marcador tumoral al qual es pugui dirigir la CAR-T", ha precisat el doctor.





La idea final d'aquestes noves investigacions, un cop es desenvolupin a fons i es comprovi la seva eficàcia real sobre nens, és tractar qualsevol tipus de tumor infantil, tant sòlid com líquid, a través de les teràpies CAR-T sense necessitat d'usar la quimioteràpia , el que milloraria els greus i tòxics efectes secundaris que té sobre els nens, segons ha apuntat Jensen.





"És difícil dir quan podrem tractar els tumors sense quimioteràpia, però és l'objectiu, perquè s'ha quedat desfasada", ha insistit l'expert.





A més, Jensen lidera 'Cureworks', una col·laboració internacional d'hospitals que pretén expandir aquests nous assaigs a altres llocs del món, amb l'objectiu d'unir esforços i avançar en el desenvolupament d'aquestes costoses teràpies.





De moment, en aquesta iniciativa participen cinc centres nord-americans i un canadenc, però el director de la Unitat de Teràpies Avançades de l'Hospital Nen Jesús, Manuel Ramírez, ha avançat que té la intenció d'unir-se perquè aquests revolucionaris assaigs clínics arribin a Espanya.