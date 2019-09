Errejón tempteja Coscubiela per liderar la llista de Més País a Catalunya

El líder de Més País, Íñigo Errejón, tempteja l'exsecretari general de Comissions Obreres i exdiputat d'Iniciativa per Catalunya-Verds, Joan Coscubiela, com a home fort del partit a Catalunya.









El nucli dur d'Errejón aposta per Coscubiela com a número 1 de la llista de Barcelona a les eleccions generals del 10 de novembre, per la qual cosa aquests dies s'estan produint reunions i contactes per avaluar les possibilitats de presentar-se en Catalunya.





ICV està ara integrada en els comuns i Coscubiela no ocupa ara un càrrec polític, si bé no ha abandonat la política.





Des de Més País porten diverses setmanes ideant estratègies de partit i reunint-se a Catalunya amb sectors federalistes, sindicalistes i amb la vella guàrdia d'ICV.





Fonts pròximes a Coscubiela consultades per Catalunyapress assenyalen que no hi ha hagut contacte directe per proposar-lo com a número 1 i que per part de l'exsindicalista i exdiputat no s'ha plantejat fer el salt a la formació d'Errejón.





Més País sí que ha arribat a bon port amb Compromís a València, i confia a arribar a acords també a Catalunya.