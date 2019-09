L'Editorial Anagrama celebra el seu 50 aniversari

Els esdeveniments literaris, majorment la concessió de premis, acostumen a ser ocasió propícia per a la trobada de nombroses persones relacionades amb l'activitat editorial. Però la convocatòria d'ahir al vespre va tenir tots els caràcters propis de l'excepcionalitat. Es tractava de celebrar el cinquantenari de l'Editorial Anagrama, creada per Jorge Herralde el 1969 i que ha consolidat la seva continuïtat després de mig segle. Cinc dècades d'una executòria brillantíssima, no exempta de problemes, però en què Herralde ha contribuït a incorporar nous autors, traduir firmes estrangeres que no coneixíem en versió espanyola i crear guardons que han constituït valuoses oportunitats per als que volien obrir-se pas en la narrativa o l'assaig. Poques vegades haurem tingut ocasió de veure tants escriptors i escriptores il·lustres arribats des de tots els punts, molts d'ells de més enllà dels Pirineus reunits amb les glòries locals i fins i tot amb conspicus representants de la competència en el negoci editorial.





L'acte purament formal va ser breu. Va parlar en primer lloc Carlos Feltrinelli, l'editor italià en qui Herralde, que ha complert ja els 84 anys, ha confiat per donar continuïtat a una obra que ho mereix. Tot una troballa perquè aquestes grans iniciatives personals solen estar condemnades, si no troben continuador adequat, a un més o menys ràpid ocàs quan desapareix el seu promotor. Després ho va fer Silvia Sesé, que ha estat la successora del fundador en la direcció editorial amb excel·lent fortuna i que va reconèixer que no havia estat fàcil treballar amb Herralde i menys encara seguir el seu ritme. Va elogiar la seva "curiositat sostinguda pels rellevant i l'inesperat" i la seva preocupació per cuidar tots els detalls de l'edició. I, en fi, va intervenir al final l'incansable editor que, tot i jubilat, segueix sent l'ànima d'Anagrama, que va tenir paraules d'agraïment per a tots, entre els quals ha citat el suport sense restriccions que sempre va trobar en la seva dona Lali Gubern. Va manifestar la seva satisfacció per haver aconseguir consolidar una editorial sòlida i de gran prestigi i va acabar parafrasejant Fidel Castro amb la famosa sentència de "la història m'absoldrà" que, en el cas que ens ocupa és certament inexacta perquè quan s'escrigui la peripècia d'Anagrama i la biografia d'Herralde la crònica històrica li posarà pels núvols.





Al llarg de mig segle Anagrama ha publicat 4.049 títols, d'ells quinze coedicions diverses i altres 92 en català, manté una mitjana de 90 novetats i 200 reedicions anuals, el que implica una excel·lent valoració del seu fons editorial i una perennitat insòlita avui dia de títols i autors i promou tres prestigiosos premis literaris: l'Anagrama d'assaig, amb 47 edicions, l'Herralde de novel·la, amb 36 i el de llibres en català, amb quatre, als quals se sumarà un altre més de cròniques.