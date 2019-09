Codespa i la Caixa impulsen les cooperatives a Equador

La Fundació CODESPA i Obra Social La Caixa han format 350 famílies camperoles de Bolívar i Cotopaxi, Equador, per enfortir la cadena de valor de la canya de sucre d'aquest lloc, per tal d'incloure els seus productes en cadenes globals en condicions justes i equitatives perquè així millorin les seves condicions de vida, com han assenyalat les organitzacions.









En concret, han treballat amb les cooperatives de productors CADO i ASOPROMONCA, amb l'objectiu d'enfortir els seus sistemes de producció perquè siguin més competitius en el mercat i puguin vendre els seus productes i formar part de la cadena de valor de les empreses.





D'aquesta manera, han atorgat 231.000 dòlars en crèdits a famílies camperoles. Un total de 86 crèdits, amb una mitjana de 2.700 dòlars per família que podran invertir en les seves finques, en mà d'obra i en equipament.





A més, amb aquest projecte s'han implementat 243 horts en comunitats de famílies canyicultores i 64 famílies han aconseguit la certificació orgànica per accedir a nous mercats i vendre els seus productes en condicions més justes.