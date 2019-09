Neymar porta a judici el FC Barcelona

El judici entre l'FC Barcelona i el exazulgrana Neymar da Silva ha acabat aquest divendres a les 16.00 hores després que els advocats de les diferents parts hagin discutit sobre el pagament d'un bo de renovació.



La representació legal del jugador considera que el club li deu uns 43 milions d'euros, mentre que el Barça demana que el davanter li retorni uns 22 milions per fitxar amb el PSG a l'agost de 2017.









Les dues parts han intentat arribar a un acord amb una conciliació iniciada aquest divendres a les 9.30 hores i que s'ha suspès entre les 10.50 hores i les 11.45 per negociar.





Sobre les 12 hores les parts han constatat que no hi havia acord i s'han dirigit a la sala del judici, fixat al Jutjat Social 15 de Barcelona a conseqüència de les demandes presentades tant pel Barça com pel futbolista brasiler.





Neymar va arribar el 26 de setembre a Barcelona però no ha acudit a la Ciutat de la Justícia, sinó que només han anat seus advocats.





En el tràmit de conciliació, els advocats de les dues parts han estat reunits en una sala de la Ciutat de la Justícia assistits per una Lletrada de l'Administració de Justícia (LAJ).





El litigi entre Neymar i el Barça és per una part del bo de renovació que el brasiler reclama al FC Barcelona i que el club es nega a pagar per incompliment de contracte del davanter.





FINS EL 21 D'OCTUBRE



El jutge ha donat a les parts fins al 21 d'octubre per a presentar per escrit les conclusions, i en el judici han declarat el portaveu del Barça, Josep Vives; el director dels serveis jurídics del club, Román Gómez, i l'advocat brasiler de Neymar, Gustavo Riveiro.