Posposada la conciliació entre Neymar i el FC Barcelona

L'acte de conciliació previst aquest divendres a les 9.30 hores entre el jugador Neymar da Silva i el FC Barcelona, previ al judici fixat al Jutjat Social 15 de Barcelona per a aquest 27 de setembre a conseqüència de les demandes presentades tant pel Barça com per el futbolista brasiler, s'ha suspès fins a les 11.45 hores.













Fonts judicials han indicat que s'ha ajornat perquè les parts han demanat més temps per poder negociar un possible acord que eviti la celebració del judici.





Neymar va arribar aquest dijous a Barcelona però encara no ha arribat a la Ciutat de la Justícia, on està citat en el judici.





Els advocats de les dues parts han estat reunits durant una hora i mitja en una sala de la Ciutat de la Justícia, assistits per una Lletrada de l'Administració de Justícia (LAJ) per poder arribar a un acord.





El litigi entre Neymar i el Barça és per una part del bo de renovació que el brasiler reclama al FC Barcelona i que el club es nega a pagar per incompliment de contracte del davanter.