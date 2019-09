Ajornen i canvien de recinte el concert de James Blake a Barcelona

El concert de James Blake a Barcelona ha canviat de data i de recinte, ha informat la promotora Primavera Sound en un comunicat aquest divendres.









Concretament, la cita es trasllada al 27 d'abril a l'Auditori de Barcelona, en lloc de celebrar-se el proper 27 d'octubre a l'Auditori del Fòrum.





No obstant això, les entrades ja adquirides no seran vàlides per a la nova data i es tornaran a través de Ticketmaster, mentre que les noves entrades es posaran a la venda dilluns que ve.