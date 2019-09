Imma Mayol gestionarà les polítiques d'aigua, residus i energia de l'AMB

Barcelona en Comú l'ha fitxat per dirigir l'àrea d'Ecologia de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB). Un nomenament que serà ratificat el proper 1 d'octubre pel ple metropolità.













Mayol substituirà Joan Pinyol, executiu al qual va fitxar Eloi Badia, vicepresident de l'entitat metropolitana, perquè assumís la responsabilitat dels temes d'aigua. Però sembla ser que el passat 16 de setembre, el gerent va presentar -amb efectes d'1 d'octubre- la seva dimissió, tot i que la decisió coincideix en el temps amb una renovació parcial dels assessors d'Eloi Badia.





A més d'Ecologia, Pinyol també estava ara al capdavant de la direcció de serveis del cicle integral de l'aigua, que va quedar vacant just abans de les eleccions. I a l'AMB no hi ha previsions que es vagi a nomenar un nou responsable per a aquest àrea.