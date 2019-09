Mirotic fa guanyar el Barça en el primer partit de lliga

Primera jornada i primera ensopegada del Mombus Obradoiro que, encara que esperat, no deixa de fer mal al Multiusos do Sar. El conjunt dirigit per Moncho Fernández va vendre cara la derrota al començament de lliga, però un sensacional Nikola Mirotic va evitar la primera sorpresa de l'any amb una actuació superlativa, la primera de les moltes que espera l'afició blaugrana. El 86-92 final reflecteix un partit atapeït que es va decidir en un últim quart en què fins i tot va arribar a posar-se per davant l'equip compostel·là.













Com no podia ser d'una altra manera, el Multiusos va tornar a entonar el 'Miudiño' i va encoratjar als seus des de molt abans del xiulet inicial, amb la confiança dels de Moncho Fernández aconsegueixin els objectius molt abans aquesta temporada i no calgui viure més finals d'infart. A més, el públic santiagués ja va deixar entreveure el que serà una constant aquest any en cada recinte del país: mentre Mirotic va ser xiulat durant la seva presentació, els campions del món Víctor Claver i Pierre Oriola van ser aclamats pel pavelló compostel·là. Va faltar a la cita Pau Ribas, l'altre mundialista del Barça, de baixa per unes molèsties musculars.





El primer quart va ser un autèntic estira i arronsa on cap dels dos conjunts va aconseguir estar per sobre del seu adversari. Els dos equips van buscar al principi dominar des de la pintura, amb les penetracions de Delaney i Magee, però el partit es va animar transcorreguts els primers tres minuts gràcies al joc exterior, amb un triple de Magee al qual va respondre Mirotic amb els seus primers tres punts en ACB vestint l'elàstica blaugrana. Mentrestant, els incondicionals d'Obra començar a il·lusionar-se amb la dupla Calloway - Kravic, que promet deixar un bon grapat de highlights en cada partit, com el alley-oop amb el que van deixar bocabadats a tot el pavelló.





Un altre que sembla va a donar moltes alegries és el suec Czerapowicz, que va aixecar a la graderia amb tres triples que van posar una mica de distància amb el quadre català. No obstant això, un Higgins immens tant en defensa com en atac en els últims minuts del primer quart, va deixar el marcador en 18-18.





ENORME MIROTIC





En el segon quart va emergir Kostas Vasileiadis. El grec va treure el seu fusell, amb la mira desviada els primers deu minuts, per sostenir al seu equip el temps que va estar en pista. Els nord-americans Magee i Daum van contribuir a mantenir a flotació a l'Obra, que va contenir molt bé als pupils de Pesic gràcies al seu encert anotador, però va topar amb la millor versió de Mirotic. L'hispà-montenegrí va demostrar que si no és a la NBA és, senzillament, perquè no vol. Resultat: 11 punts en el segon quart (18 al descans), un encert total en triples, amb presència en els dos cèrcols i comandant el Barça a la seva posada de llarg com a culer. El bon fer de l'ala-pivot va posar a l'equip barceloní en avantatge al descans, amb 43-46 en el lluminós.













REBOTS I REMUNTADA





Els rebots es van convertir en el factor determinant en el segon temps. Els nois de Moncho Fernández van baixar en l'anotació i el poder físic blaugrana es va imposar en pràcticament cada disputa, amb Ante Tomic dominant cel. Amb més encert sota els cèrcols, el Brarça va aconseguir posar-se a una distància d'onze punts, deixant a l'Obradoiro molt tocat. Álvaro Muñoz i Kravic van aconseguir reduir distàncies, però una altra vegada Higgins va tornar a decantar la balança en els últims minuts per manar el partit a l'últim quart amb un 60-67.





No obstant això, el Obra només va trigar dos minuts a retallar la màxima blaugrana al mínim. Galloway i Muñoz, amb dos triples, van posar als gallecs només un punt per sota, i Vasileiadis va acabar la feina amb un altre tir exterior per igualar el 71-71, amb set minuts per disputar-se. L'ímpetu dels locals fins i tot els va posar per davant, gràcies a un Álvaro Muñoz heroic.





Però a partir d'aquí, les decisions arbitrals, que van enfadar i molt a Moncho Fernández, van donar aire al Barça. Mirotic, a qui no li va tremolar el pols des de la línia de personal, va deixar el seu compte particular en 27 punts. Els yankees Higgins i Delaney no van donar opció a la reacció compostel·lana, que va mantenir la tensió fins al final gràcies a dos triples de Magee que van posar el seu equip a només quatre punts del quadre català, que va acabar emportant la victòria amb el 86-92 final . Primer triomf, tot i que sofert, d'aquest nou Barça al qual encara li queda molt per polir, i primers punts que es van lluny del Sar. Amb tot, si l'equip manté la gosadia de la primera jornada en el que queda de campionat, aquest pot ser un gran any a la capital gallega.