Penélope Cruz rep el premi Donostia

Penélope Cruz va rebre aquest passat divendres el premi Donostia, amb el qual el Festival de Sant Sebastià reconeix en el seu 67 edició la trajectòria cinematogràfica de l'actriu, de mans del líder d'U2, Bono.









Després de lliurar el premi a l'actriu, Bono va assenyalat que "no qualsevol actor té una història fascinant tant dins com fora de la pantalla" però ha matisat que l'espanyola la té. "Els actors, la gent de l'espectacle, de vegades ens perdem dins de nosaltres mateixos, però Penèlope es perd dins dels altres i aquest és el motiu pel qual ens perdem i ens fonem en tu", va manifestar el cantant irlandès.





El director del Festival de Sant Sebastià, José Luis Rebordinos, va destacar que el cantant irlandès ha assistit a la cerimònia només per lliurar aquest guardó a l'actriu, que s'ha mostrat visiblement emocionada quan ha aparegut l'artista, amb qui s'ha fos en un abraçada.





"No sóc jo qui et va a lliurar el premi. Hi ha una persona molt especial que ha volgut venir aquí aquesta nit i donar-te'l ell, ha vingut sol per això. És la sorpresa que et teníem preparada a tu i a tot el públic", va explicar el director del certamen.





Penélope Cruz va donar les gràcies a Bono en anglès, després de confessar el "estat de nervis" en què sentia en aquell moment. "T'estimo, t'estimo, significa tant que estiguis aquí", ha dit a Bono, el seu "amic", qui li ha contestat: "És molt difícil fer això, la veritat".





VIOLÈNCIA DE GÈNERE





Durant el seu discurs, Penélope Cruz també va assenyalar que el seu "principal somni en aquest moment" és "tenir cura" entre tots "aquesta llar comú, que és el món". "Que els que ara són nens tinguin raons de sobres per seguir somiant", ha dit.





A més, va dedicar el final del seu discurs per denunciar la violència de gènere i la desigualtat perquè, segons ha destacat, "el cinema té a veure amb la vida". "En el que portem d'any ja són 44 dones assassinades per violència de gènere i les víctimes mortals des de 2003 són més de mil només al nostre país. Quantes seran al món?", Ha lamentat l'actriu.





"Espero que quan una dona trobi la força gegantina que es necessita per explicar el que es viu en una situació així l'escoltin però que l'escoltin a la primera i no quan ja és massa tard", ha conclòs Creu.