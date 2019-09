'Pacificado' guanya la Concha d'Or i 'La Trincheda Infinita' la de Plata amb millor direcció i guió

La pel·lícula 'Pacificado' ha estat guardonada aquest dissabte amb la Concha d'Or, el màxim guardó del Festival de Sant Sebastià, que ha tancat aquest dissabte el seu 67 edició amb la tradicional gala de cloenda, en què s'han lliurat els premis d'aquest certamen.









'Pacificado', una cinta dirigida pel nord-americà Paxton Winters ambientada en les faveles de Rio, ha estat també premiada amb la Concha de Plata a millor actor, en reconeixement de la feina de Bukassa Kabengele, i amb el Premi del Jurat a millor fotografia.





Per la seva banda, l'espanyola 'La trinchera infinita', dirigida per Jon Garaño, Aitor Arregi i Jose Mari Goenaga, ha rebut la Concha de Plata a millor director i el Premi del Jurat a millor guió. A més, també ha estat guardonada amb el Premi Irízar al Cinema Basc.





Goenaga, un dels directors, ha dedicat aquest premi als que tenen "por", en referència al protagonista d'aquesta cinta, un "talp" que va romandre amagat després de la Guerra Civil. "Hi ha pocs sentiments tan humans com aquest. Mentre hi hagi aquesta por, que tots sentim que estem acompanyats", ha dit el director. Per la seva banda, Arregi ha compartit el guardó amb tot l'equip artístic i tècnic, que ha permès "articular" la seva intenció.





Es tracta de la tercera vegada que els creadors de 'La trinchera infinita' competeixen en Secció Oficial. En 2014 van presentar 'Loreak', que no va tenir cap reconeixement, i el 2017 van aspirar al màxim guardó del festival amb 'Handia', que va rebre el Premi Especial del Jurat.