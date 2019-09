Sánchez, disposat a actuar amb fermesa si Torra posa en risc a Catalunya

El president del Govern, Pedro Sánchez, ha dit aquest diumenge que el PSOE és el partit que ha defensat sempre la Constitució i l'Estatut: "si l'independentisme torna a trencar l'Estatut ia posar en qüestió i en risc l'autogovern, el Govern de Espanya actuarà amb serena fermesa per garantir l'autogovern ".





Ho ha dit en la Festa de la Rosa que el PSC celebra a Gavà (Barcelona) i en el qual han participat la presidenta del Congrés, Meritxell Batet; el president del Senat, Manel Cruz; el primer secretari del PSC, Miquel Iceta, i l'alcaldessa de Gavà, Raquel Sánchez, davant unes 25.000 persones segons l'organització.





El líder del PSOE ha advertit a l'independentisme que "deixin d'enganyar, que el seu projecte polític ha fracassat i que han portat dolor als seus i la resta de Catalunya, i que la independència no és el problema, sinó que el problema és la convivència ".









El president del Govern en funcions i candidat pel PSOE, Pedro Sánchez, ha participat aquest diumenge en un acte del PSC a Gavà (Barcelona), que suposa el començament dels actes del partit socialista de cara a les eleccions generals del 10-N, en una celebració on han assistit 25.000 persones, segons dades de l'organització.













Sánchez arriba a Gavà amb l'objectiu de rebaixar la tensió entre el sector independentista que s'ha viscut en els últims dies, concretament en l'última setmana.









En l'acte, al costat de Sánchez, han intervingut els presidents del Congrés i del Senat, Meritxell Batet i Manuel Cruz; el líder del PSC, Miquel Iceta; i l'alcaldessa de Gavà (Barcelona), Raquel Sánchez.





L'alcaldessa de Gavà, Raquel Sánchez, ha explicat que no s'imagina aquest país governat per una altra força política que no sigui el PSOE. "Hem de sortir a guanyar. No m'imagino aquest país governat per Pablo Casado o per Vox", ha comentat, sense fer referència a Ciutadans.



El president del Senat, Manuel Cruz, també ha estat un dels protagonistes de l'acte. "S'estrena en la festa. La família dels socialistes catalans són també la meva família. La política concerneix a tots. Hauríem de parlar menys de polítics que de polítiques. Quan algú us digui que no és de dretes ni d'esquerres, amb absoluta seguretat és de dretes", assegura.



Cruz va llançar un dard a Ciutadans, "qui li ha vist i qui li veu. Ara camina no només abraçat al PP sinó a l'extrema dreta de Vox", assenyala.



A continuació, Meritxell Batet també ha dit la seva, afirmant que cal "comprometre's amb el PSC i els seus valors". "Necessitem els millors en política. Fa dos anys teníem un país trist amb un futur resignat a la precarietat. I en aquest temps han canviat molt les coses", ha matisat.



"El perill que els independentistes continuïn enganyant a la ciutadania encara existeix. Perquè això es tracta d'una lluita de poder entre ells. Mentre els ciutadans seguim amb un govern que no governa. I l'única cosa que ens faltava era que no condemnessin la violència", concreta.



EL PROJECTE SOCIALISTA NECESSITA UN GOVERN ESTABLE



Batet ha remarcat la necessitat d'un govern estable per al projecte socialista.



"Si volem afrontar els grans reptes de país necessitem un govern estable, que duri 4 anys i no uns mesos. Necessitem un govern que pugui aprovar uns pressupostos sense bloquejos.



Cita a l'alcalde Cornellà que diu: la fe mou muntanyes però els socialistes anem amb una pala, només per si de cas. I així anem per a guanyar el 10 de novembre", explica.





"NO VOLEM A MUNTA POLLASTRES NI A PAGAFANTAS"



El líder del PSC, Miquel Iceta, també ha participat en l'acte. "Reencontrenos els camins del cor i la raó per al 10N", ha comentat, a més de llançar un missatge "als quals es diuen d'esquerra, perquè l'esquerra no bloqueja un govern socialista quatre vegades.



Iceta ha volgut remarcar la labor dels cossos de seguretat a Barcelona. "Agraïm a tots els policies el treball per a garantir la nostra seguretat. Ordre i progrés, és el que figura en la bandera del Brasil i això és el que cal garantir i el que ens ofereix Pedro Sánchez.



"No volem a munta pollastres ni a pagafantas, en referència a Errejón i Iglesias", ha remarcat. A més, dóna la raó a Quim Torra quan va dir "no sóc president per a dirigir una autonomia. I té raó", assenyala.



Iceta considera que "una Catalunya més prospera i més lliure només és possible amb una Espanya més prospera i més lliure, que és el que garanteixen els socialistes".



"Si es creu que una llei és injusta, hi ha lleis per a modificar-la. Respecte a les majories, les minories, les lleis i les normes. I si hi ha un arbitrari aquest és el poder judicial. Les lleis són normes que garanteixen la convivència social. Que trist haver de dir aquestes coses després d'haver aprovat fa tants anys una Constitució democràtica", ha comentat.



El líder del PSC també ha volgut parlar sobre les detencions. "Hi ha presumpció d'innocència i presumpció que les forces i cossos de seguretat de l'Estat compleixen les seves tasques segons la llei. I quan hi ha indicis de violència continua havent-hi presumpció d'innocència però s'ha de condemnar la violència", ha remarcat.