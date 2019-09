La iniciativa 'Mou-te paper Mar' recull més de dues tones d'escombraries

Més de mig miler de persones han participat aquesta setmana al projecte Mou-te paper Mar, agrupats a través de la plataforma digital Twinapp, que coordina accions de recollida d'escombraries del medi marí i dels entorns naturals de la Costa Brava, combinades amb la activitat pesquera i l'esportiva.













Aquest matí s'han dut a terme dues sortides de plogging de forma simultània a Palamós i Sant Feliu de Guíxols. Els participants, després d'un escalfament conjunt, han sortit a fer esport pels entorns de les zones portuàries, mentre recollien les escombraries que trobaven pel camí.





En arribar de nou a port han dipositat les escombraries als contenidors on durant tota la setmana els pescadors també han abocat les escombraries recollides a alta mar durant la seva activitat pesquera. Ahir també van portar residus els participants a la sortida d'eco-swimming, organitzada pel Club Natació Palamós, i divendres els alumnes de secundària de l'escola Vedruna també van participar a la campanya amb una sortida de plogging.





En total, més de dues tones d'escombraries recuperada del mar i de la zona propera a la costa, una xifra que creixerà els pròxims dies amb la col·laboració de les confraries de pescadors i les campanyes de plogging previstes a Roses el 27 d'octubre ja Blanes .





Aquest són els tres eixos del projecte "Mou-te per Mar", que s'ha posat en marxa aquesta setmana amb la col·laboració de RunWomanRun, una entitat sense ànim de lucre Palamosina que fomenta les pràctiques esportives. A través d'Twinapp es coordinen les diferents sortides, tant per mar com per terra, i des del llançament de l'app s'ha creat una gran capacitat de relació entre els usuaris, que comparteixen la seva afició per l'esport, la promoció d'hàbits saludables a través de l'esport i la preocupació pel medi ambient.