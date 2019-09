Un incendi en un pis de Pineda de Mar deixa cinc ferits

Dos adults i tres menors han resultat ferits de diversa consideració el matí d'aquest dissabte en un incendi que ha afectat la cuina i el menjador d'un pis al carrer Garbí de Pineda de Mar.









Els ferits són una dona, amb cremades greus; un home, ferit menys greu per inhalació de fums, i els seus dos néts, ferits per intoxicació per inhalació de fums, i tots han estat traslladats a l'Hospital Vall d'Hebron (Barcelona), han informat els Bombers en el seu compte de Twitter.





La Guàrdia Civil ha dit en un comunicat que agents de la Benemèrita, que té una caserna prop, s'han desplaçat al pis en detectar l'incendi cap a les 8 hores.





Amb l'ajuda d'una patrulla de la Policia Local i un veí de l'edifici, han enderrocat amb un mall la porta del pis i han rescatat l'home i un dels seus néts.





Els Bombers de Pineda de Mar i Mataró han arribat mentre la Guàrdia Civil realitzava el primer rescat, i immediatament després han rescatat la dona i als dos menors.





Aquestes tres víctimes han estat traslladades a la Vall d'Hebron en helicòpter pel Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), mentre que a les altres dues se'ls ha traslladat al mateix hospital en ambulància.





També s'han desplaçat diverses dotacions dels Mossos d'Esquadra, que s'encarreguen de la instrucció de les diligències sobre l'incendi.