Torra es nega a condemnar una violència "que no existeix"

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha afirmat que sempre ha condemnat la violència quan s'ha produït, i ha negat una violència independentista: "No podem condemnar el que no existeix perquè nosaltres som pacífics, determinats i tossudament alçats".









Durant el seu discurs en l'acte que JxCat ha organitzat davant de la presó de Lledoners, Torra ha afirmat que s'està intentant construir "un relat fals a qualsevol preu", i que hi ha algú interessat en desviar l'atenció dies abans que es conegui la sentència del judici de l'1-O als líders independentistes.





Ha insistit que l'independentisme sempre ha estat pacífic i ha apel·lat als partits que van aprovar l'aplicació de l'article 155 de la Constitució a Catalunya: "condemnin la violència d'Estat que hi va haver el primer d'octubre", en referència al referèndum de 2017.





Davant la proximitat del segon aniversari de l'1-O, ha dit que va ser in dia importantíssim no només per a Catalunya, perquè "el món sencer va veure com votants pacífics rebien una violència que mai ningú hagués imaginat".





Ha afirmat que aquesta ha estat "l'única violència i la que cal condemnar", i ha apel·lat a l'Estat i al Govern central a més de als partits.





Considera que s'ha intentat establir un marc mental que vinculi l'independentisme amb el terrorisme: "Hem d'estar més junts que mai perquè ens volen febles, espantats i dividits".