Una apagada deixa sense llum l'illa de Tenerife

L'illa de Tenerife ha patit aquest diumenge una apagada general del subministrament elèctric a tota l'illa, segons ha indicat l'Ajuntament de Santa Creu de Tenerife.









D'aquesta manera, cap a les 13.00 hores de la jornada s'ha produït la gran apagada, el que ha sorprès veïns i conductors, als quals se'ls sol·licita precaució a l'estar els semàfors sense energia.





Aquest error no ha produït conseqüències en els serveis bàsics i d'emergència com hospitals i aeroports, que han pogut continuar treballant.





Sobre les 18.00 hores, alguns punts de Santa Cruz de Tenerife estan començant a recuperar el subministrament elèctric després de l'apagada que afecta des d'aquest migdia a la totalitat de l'illa, segons han indicat fonts d'Endesa.





No obstant això, els bombers han hagut d'intervenir en una trentena d'ascensors de l'àrea metropolitana per rescatar persones que s'havien quedat atrapades, a més que els semàfors no funcionen, així com el tramvia.