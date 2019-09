Barcelona assumeix la gestió del Port Olímpic

El ple de Barcelona ha aprovat aquest dilluns per unanimitat les modificacions a incloure en el conveni per fer efectiva la delegació per part de la Generalitat de la gestió del Port Olímpic a l'Ajuntament de Barcelona per un període de 30 anys, l'últim pas serà que la Generalitat doni el vistiplau final al document perquè entri en vigor.









El regidor de Presidència i Pla de Barris, Jordi Martí, ha explicat que l'acord permetrà fer del Port Olímpic un espai "més pacificat, millorar la connectivitat amb l'entorn, incrementar l'activitat veïnal i canviar els usos d'oci nocturn per usos nàutics i de divulgació de la cultura de la mar".





En aquest sentit, el consistori preveu assumir les competències per a la gestió directa del Port Olímpic de Barcelona per un termini de 30 anys, a comptar a partir del 30 d'abril de 2020, un període que serà prorrogable.





El 2 de desembre de 2016 la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona van formalitzar un protocol de col·laboració per a la gestió directa a través de la delegació de les competències del Port Olímpic de la ciutat per al Govern municipal.





L'Ajuntament preveu que el nou Port Olímpic tingui 48.000 metres quadrats d'espai públic, el doble que l'actual; zones de passeig i descans; espais dedicats a la nàutica, l'esport i la divulgació, així com un front marítim integrat en la trama urbana, deixant enrere el model actual basat en l'"oci nocturn i el turisme".