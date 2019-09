Els naixements van baixar un 5,4% a Catalunya el 2018

Catalunya va registrar 63.174 naixements el 2018, un 5,4% menys que l'any anterior (3.629 menys), i aquesta baixada de la natalitat s'acompanya d'un augment en l'edat de la maternitat, amb 32,2 anys de mitjana, i de 31 anys en el primer fill, segons dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat).









En un comunicat aquest dilluns, l'Idescat ha explicat que la disminució dels naixements situa la taxa de natalitat a 8,3 nascuts vius per cada 1.000 habitants, i el nombre de mitjana de fills per dona en 1,30, el més baix des 2001.





La baixada de la fecunditat s'ha concentrat en les edats de 25 a 34 anys, i el grup amb més naixements és el de dones de 30 a 34 anys, que ha passat de 94,3 naixements per 1.000 dones en 2.017-90,0 en 2018.





Per quart any consecutiu, el segon grup amb més fecunditat és el de 35 a 39 anys --que ha baixat de 67,3 a 64,8--, deixant en tercera posició el de 25 a 29 anys, que ha baixat de 58 , 7 per mil dones a 54,4.





Els territoris de Comarques Centrals, Gironines i Ponent són els que tenen un índex conjuntural de fecunditat més elevat --amb 1,47, 1,46 i 1,44 fills per dona, respectivament--, mentre que el de l'Alt Pirineu i Aran té el més baix --1,08 fills per dona-.





Marc i Júlia són els noms més posats en nadons en 2018; en nens, segueix a Marc els noms de Pol, Àlex/Álex, Jan i Nil, mentre que en nenes, darrere de Júlia està Martina, Emma, Maria/María i Lucía.





16 PARTS DE TRIGÈMINS





La majoria dels 62.129 parts registrats el 2018 són simples (en 60.909 néixer només un nen), mentre que 1.204 van ser parts dobles i 16, triples, en els últims 20 anys creixia contínuament el percentatge de parts múltiples, arribant al seu màxim el 2014, quan es va situar en el 2,4%, i des de llavors ha disminuït fins al 2% el 2018.





La proporció de parts múltiples augmenta amb l'edat de la mare: entre les dones menors de 35 anys, el percentatge se situa per sota del 2% de mitjana, però augmenta al 6,2% en el cas dels parts de dones de més de 45 anys, i és del 3% en les d'entre 40 i 44.





PER NACIONALITATS





A Catalunya, els naixements de mares de nacionalitat espanyola van disminuir un 7,7% el 2018 en relació a l'any anterior, i alhora, les mares estrangeres, que representen el 29,6% del total, han augmentat un 0,4%.





La fecunditat de les dones estrangeres residents a Catalunya és de 1,59 fills per dona, superior als 1,19 fills per dona de les dones de nacionalitat espanyola a Catalunya.





Per país de nacionalitat de mare estrangera, la major freqüència correspon als fills de mares marroquines, amb 5.698 (el 9% de tots els naixements), seguits dels de mares romaneses (1.309), pakistanesos (930), hondurenyes (699) i xineses (660).