El president de la CEOE, Antonio Garamendi, ha defensat aquest dilluns en una atenció als mitjans que urgeix un Govern estable, a més de l'aprovació dels Pressupostos: "El país ho necessita".





Ho ha dit abans de donar la conferència 'Economia espanyola: Apostar per la competitivitat' al Cercle Financer de la Societat Econòmica Barcelonina d'Amics del País (SEBAP) a la seu de CaixaBank a Barcelona.









Garamendi ha sostingut que l'actual situació política incideix en la situació econòmica espanyola: "Influeix la indefinició d'un projecte, la indefinició d'un govern crea, lògicament, no estabilitat, la no estabilitat el que genera és incertesa, i la incertesa el que provoca, en certa mesura, és falta de confiança".





En aquest sentit, ha assenyalat que la manca de confiança està conduint a un menor consum i un major estalvi dels ciutadans, el que ha alertat que acaba afectant a la inversió industrial i empresarial.





Durant la conferència, Garamendi s'ha tornat a referir a la situació política a Espanya i ha assegurat que des de la CEOE treballaran "amb el que toqui" en el futur Govern, però que li demanaran certa moderació.





Espera que, quan passin els comicis del 10 de novembre i després de "quatre anys de processos electorals", les formacions polítiques es senten a parlar i exerceixin la seva responsabilitat per configurar un Govern.





ELEMENTS EXTERNS





En l'atenció als mitjans, Garamendi ha indicat que la situació econòmica, i especialment la indústria, també està afectada per elements externs com la dependència empresarial del context internacional, en haver augmentat la presència de companyies espanyoles a l'exterior, i la desacceleració .





"Hi ha una realitat i crec que tots els indicadors ho estan marcant i és que estem en un moment de desacceleració econòmica. Hi ha un altre element important, hem passat de 50.000 a les 200.000 les empreses que estan a l'exterior, el que significa que encara depenem més del que passa al món", ha emfatitzat.





Ha advocat per prendre mesures proactives perquè la indústria "creixi i s'enforteixi" en ser un sector que ha definit com a clau per a l'ocupació i l'activitat econòmica espanyola, i ha demanat abordar qüestions com l'energia i la inversió en R+D+i.





"Hem de treballar en polítiques actives perquè la indústria efectivament tingui el pes suficient perquè on hi ha indústria no hi ha atur i on hi ha indústria hi ha ocupació estable", ha recalcat.





ÀNGELS CHACÓN





Durant el torn de preguntes del públic, la consellera d'Empresa i Coneixement de la Generalitat, Àngels Chacón, que ha assistit a la conferència, li ha demanat a Garamendi que incideixi perquè les empreses estiguin més presents en la formació i les universitats.





Davant la petició de la consellera, Garamendi li ha assegurat que aniran junts en aquest aspecte: "Ho prometo".