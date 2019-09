Saló Eròtic de Barcelona: del porno a l'educació

Des de fa una sèrie d'anys i amb l'arribada del mes d'octubre se celebra a Barcelona un Saló Eròtic que ha tingut diferents emplaçaments. Aquest any tornarà a estar al Pavelló Olímpic de la Vall d'Hebron del 3 al 6 d'aquest mes, però amb una novetat és molt notable al voltant dels seus continguts. Així com fins ara ha estat en bona mesura condicionat pels expositors i la comercialització dels productes que presentaven, per la qual cosa ha estat determinant el contingut estrictament porno, el Saló ha decidit canviar copernicanament de rumb i optar per una funció essencialment educativa amb criteris inclusius, feministes, reflexius i, alhora entretinguts. No seran, per tant, els expositors els que presentin els seus propis espectacles, sinó que els seleccionarà la direcció del Saló i, sense renunciar per això quan sigui el cas a la presència oportuna del sexe explícit, la seva orientació serà en principi diferent.





Així ho han explicat els responsables del Saló, que han anunciat que els continguts giraran en un entorn d'una àmplia panòplia de temes: sexualitat dels fills, tendències sexuals, poliamor, control de l'ejaculació precoç i dels dolors menstruals, sex coaching, empoderament sexual, punt G, fetitxisme, ejaculació femenina, sexe hipnòtic, marges del plaer, sexe anal i tàntric, jocs entre parelles, BDSM i els seus límits, influència del porno en les relacions sexuals i en el sexe dels joves, tot això mitjançant aules educatives, xerrades, debats i tallers.





Hi haurà així mateix experiències artístiques, la més notable el Tunnel Art, una zona d'experimentació sensorial en la qual els participants romandran cinc minuts i reflexionaran sobre diferents disciplines relacionades amb plaers auditius i visuals.





No faltaran quatre sessions de microteatre, ni tampoc els espectacles en viu, encara que en aquest cas es tractarà per sobre de tot de subratllar la qualitat artística i la presentació de sexualitats diverses amb una mirada feminista, inclusiva i interactiva. A més, hi haurà zona de swingers, i de shibari -una forma d'art japonès- i fins i tot "extremi zone", en forma de "room escapament" per a experiències fortes.





Un aspecte important és la prohibició de l'ús de pals selfie i càmeres de gran format, tot i que els visitants podran utilitzar els seus mòbils fins i tot per gravar-hi.





Un vídeo protagonitzat per Noemí Casquet i realitzat per Carles Valdés, promocionarà aquesta nova orientació del Saló Eròtic que romandrà obert el dijous 3 i divendres 4 de 16 a 01 hores, el dissabte 5 de 12 a 01 hores i el diumenge 6 de 12 a 22 hores.