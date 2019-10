Els professionals retreuen a Piqué que "desacrediti" la feina dels periodistes

Les declaracions del defensa del FC Barcelona, Gerard Piqué, sobre les filtracions de la directiva a 'Mundo Deportivo', on es va publicar un article titulat 'Així va aconseguir el vestidor del Barça tot el poder' on es criticava als jugadors no ha sentat molt bé. Ni a la directiva ni als periodistes.





El Col·legi de Periodistes de Catalunya s'han apresurat a recordar al jugador del Barça que sha de tenir més respecte per l'ofici i els seus professionals i que aquestes declaracions no fan res més que "desacreditar" la feina de molts periodistes.





"Els professionals de la informació no acceptem i lamentem les acusacions d’aquest cap de setmana del futbolista Gerard Piqué contra companys periodistes, als qui acusa d’escriure al dictat d’altres", subratllen des del col·legi professional, que insisteixen en que "no ens cansarem de demanar més respecte per a l’ofici i els seus professionals".





Els periodistes catalanas s'han sentit molestos amb les implicacions que tenen les declaracions de Piqué que deixen entreveure una voluntad de dir cóm han d'exercir la seva professió. "No acceptem que ens diguin com hem de fer la nostra feina".





El comunicat emés pel Col·legi de Periodistes es lamenta de que "desacreditar-nos perquè no agrada allò de què informem té un biaix poc democràtic i poc lligat a la llibertat d’expressió i la llibertat de premsa, drets fonamentals en democràcia".





Per últim, els professionals de la informació recorden a Gerard Piqué que en el punt 7 del Codi Deontològic dels periodistes especifica clarament que s'ha d'evitar "qualsevol situació de conflicte d’interessos, ja sigui d’àmbit polític, comercial, econòmic, financer o familiar" i defensa que així es cumpleix.