Rosa Maria Mateo apuja Enric Hernàndez a RTVE contra el criteri de la redacció

El nou organigrama de RTVE de la mà de l'administradora única provisional, Rosa María Mateo, ha augmentat malestar en l'ens públic, sobretot després de nomenar Enric Hernàndez (exdirector d''El Periódico de Catalunya') com a director d'Informació i Actualitat.













Aquest càrrec està per sobre de la direcció de Projectes i Estratègia Corporativa, amb Fran Llorente al capdavant, i dels serveis informatius de TVE, dirigits per Begoña Alegría.





Aquesta decisió ha causat malestar entre els periodistes, que reconeixen l'experiència d'Hernàndez com a professional de la premsa escrita, però no del mitjà audiovisual.





Els empleats d'informatius ja van celebrar un referèndum no vinculant per valorar el fitxatge de Hernàndez quan es va conèixer la seva arribada a RTVE. La participació va ser del 20 per cent i, d'aquestes persones, el 65 per cent va votar en contra d'Hernàndez.