Les persones de més de 65 anys superen per primera vegada els menors de cinc, segons l'ONU

El nombre de persones de més de 65 anys en el món ha superat per primera vegada en la història al de nens menors de cinc anys, segons adverteix l'ONU sobre l'envelliment de la població i afegeix que es preveu que el 2050 les persones majors de 80 anys o més es tripliquin, i passin dels 143 milions actuals als 426.









Aquests són algunes de les dades que ofereix Nacions Unides en el Dia Internacional de les Persones d'Edat, que se celebra aquest dimarts 1 d'octubre. Entre altres xifres destacables, aquesta organització indica que al voltant de 1.000 milions de persones tenen a dia d'avui més de 60 anys i que s'espera que el 2030 aquestes passin dels 962 milions actuals als 1.400, un augment del 46%.





Així mateix, apunta que l'augment en el nombre de persones grans serà més gran i més ràpid a Àsia, que és la regió amb el major nombre de persones grans, i a l'Àfrica, que, segons les previsions, enfrontarà el major creixement proporcional.





"Es requereix clarament una major atenció a les necessitats i desafiaments particulars que s'enfronten moltes persones grans. No obstant això, és igualment important la contribució essencial que la majoria dels homes i dones grans poden seguir fent al funcionament de la societat si es compta amb les garanties adequades", subratlla aquesta organització.





Per això, aquest any, el lema escollit per Nacions Unides per commemorar aquest dia és 'Viatge cap a la igualtat d'edat', amb el qual recorda que els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) només es poden aconseguir si inclou a totes les edats.