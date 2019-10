Xina celebra el 70è aniversari de la dictadura comunista

Quan la repressió contra els activistes de Hong Kong no ha fet més que empitjorar, el Partit Comunista Xinès ha donat mostres de múscul militar per celebrar el 70 aniversari de la instauració de la República Popular de la Xina. En una desfilada militar que ha comptat amb la participació de prop de 15.000 soldats, la dictadura comunista ha enviat un missatge al món: tenim força i estem disposats a usar-la.









Per si hagués equívocs, Xi Jinping, secretari general del partit i líder suprem del país oriental, ha llançat un missatge a la resta de potències del món: "El poble xinès va aconseguir aixecar-se i hem aconseguit un desenvolupament sense paral·lel. Cap força pot aturar a la Xina".





Un missatge amenaçador que coincideix amb l'augment de la tensió a l'excolònia de Hong Kong, on els xocs entre manifestants prodemocràcia i la policia governamental cada vegada són més violents. El temor que es produeixi un nou Tiananmen --just el lloc escollit pel règim per dur a terme el desfile-- sobrevola les cancelleries internacionals, que no dubten de la sang freda de la Xina per reprimir la revolta a Hong Kong.