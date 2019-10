Enrique Lacalle, nou conseller de Promoció econòmica i Firal de Foment del Treball

L'empresari Enrique Lacalle ha assumit el càrrec de conseller de Promoció Econòmica i Internacional i Firal de la patronal catalana Foment del Treball, ha informat en un comunicat aquest dimarts.





"Porto molts anys treballant per Foment del Treball, primer en el Consell Assessor amb Joan Rosell, i després al Consell Consultiu amb ell i Joaquim Gay de Montellà. Ara començo una nova etapa", ha dit en la seva intervenció en la reunió de la junta directiva en al·lusió als anteriors presidents de la patronal, actualment liderada per Josep Sánchez Llibre.









Ha destacat que Foment del Treball s'ha convertit en un 'lobby' de referència "no només a Catalunya, sinó a tot Espanya, i en aquesta línia és necessari invertir molt esforç per fer una defensa eficient dels interessos empresarials i per afavorir el progrés econòmic i social".





"Tenim, per tant, molta feina per fer, que pot ser molt beneficiós per a la ciutat de Barcelona, per al país i per a les empreses", ha subratllat.





En aquest sentit, ha afirmat que aprofitarà la seva experiència internacional i firal després d'haver creat fires internacionals com el Barcelona Meeting Point (BMP) i el Saló Internacional de la Logística (SIL), entre d'altres, a més de presidir durant molts anys el Saló Internacional l'Automòbil, ara anomenat Automobile Barcelona, i d'haver organitzat congressos a Argentina, Rússia, Polònia i Bulgària, entre d'altres.