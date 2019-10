Gairebé tan gran com la Sagrada Família: així serà el telescopi més gran del món

A prop de 3.400 tones de pes, gairebé 74 metres d'altura i 86 metres de diàmetre. Així serà el "Extremely Large Telescope" (ELT) - "Telescopi Extremadament Gran" - quan estigui acabat el 2024 al desert d'Atacama a Xile.





Un cop construït, el ELT, operat per l' European Southern Observatory (ESO) -Observatori Europeu Austral- serà el més gran telescopi terrestre operatiu. El treball en el projecte ja ha començat, però, segons ESO en una declaració, va ser difícil decidir sobre el lloc de construcció, donat la mida del telescopi.





Es va barrejar la seva construcció a Espanya, el Marroc i Argentina, però a l'abril de 2010 es va triar el Cerro Armazones, a Xile, a causa d'una sèrie de factors geogràfics com l'altitud, el clima i el cel fosc del desert d'Atacama. El lloc també té baixes precipitacions, una velocitat mitjana del vent de 25 quilòmetres per hora i molt poc vapor d'aigua en l'aire, cosa que el fa perfecte per a una astronomia reeixida, segons ESO.









El ELT és un telescopi reflector totalment ajustable. El disseny inclou un mirall primari segmentat amb un diàmetre de 39,3 metres, un mirall secundari amb un diàmetre de 4,2 metres i un mirall terciari amb un diàmetre de 3,75 metres.





El telescopi també tindrà una innovadora tecnologia d'òptica adaptativa que ajudarà a corregir les distorsions en l'atmosfera terrestre, fent que les imatges siguin més nítides que les captades en l'espai, explica ESO.









Un altre projecte de l'Observatori, el Very Large Telescope (VLT) - "Telescopi Molt Gran" - està a només 23 quilòmetres de l'emplaçament de l'ELT, el que significa que gran part de la infraestructura necessària per construir i mantenir el nou telescopi ja estava en funcionament .





Un dels principals objectius del ELT és trobar i descobrir les característiques de les atmosferes exoplanetarias rocoses en àrees habitades, així com estudiar la formació d'estrelles, cosmologia o física fonamental, entre altres investigacions.