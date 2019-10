Fiscalia demana fins a vuit anys i mig de presó per la trama de narcopisos del Raval

La Fiscalia de Barcelona ha demanat entre set i vuit anys i mig de presó per a 58 presumptes integrants d'una banda que gestionava narcopisos i punts de venda de droga al barri del Raval de Barcelona, trama que va ser desarticulada l'octubre de l'any passat en una macrooperació dels Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana.





En els respectius escrits d'acusació, el Ministeri Públic ha detallat que aquest presumpte grup de narcotraficants va estar actiu almenys entre els mesos de febrer i octubre de 2018, i que distribuïa principalment cocaïna, crack, heroïna i MDMA --èxtasi--, però també haixix i marihuana al districte de Ciutat Vella.









Els acusats presumptament "conformar un entramat dedicat a ocupar il·lícitament pisos i locals del districte amb la finalitat de vendre substàncies estupefaents, ja a 'punts de venda', llocs on els consumidors podien adquirir les substàncies i consumir fora, ja a 'narcopisos', a l'interior, després de comprar les substàncies estupefaents, havien de consumir-obligatòriament".





La base de l'organització descrita per la Fiscalia estava formada per 'treballadors', que estaven per torns en els immobles les 24 hores; 'Responsables dels pisos', que controlaven la quantitat de droga en cada punt i portaven la comptabilitat; 'Caps de domicilis', que recaptaven els guanys, resolien conflictes i buscaven nous pisos per ocupar, i els 'subministradors', que aconseguien les substàncies i les "cuinaven".





Els 'caps de domicili' tenien un "continu contacte telefònic" amb la resta d'integrants de la trama, de manera que en les converses usaven termes com blanca', 'blando', 'tronchi', 'cronchi', 'cerveza', 'café' o 'tostada' per referir-se als diferents tipus de droga.





"CÈL·LULES" INTERRELACIONADES





Els acusats presumptament "formaven part de cèl·lules o grups" que es relacionaven entre ells, de manera que l'organització no era estanca, sinó mòbil, segons els interessos personals de cada un dels membres i segons les necessitats apreciades pels caps, ha descrit la Fiscalia en els seus escrits.





El Ministeri Públic ha considerat que nou dels acusats eren els responsables de dirigir les diferents cèl·lules que operaven al Raval i la pena més alta que demana és de vuit anys i mig per a un d'ells perquè, a més de presumptament traficar i formar part de l'organització, tenia una arma de foc.





Del total d'acusats, 16 són a la presó provisional, i tots ells s'enfronten a entre set i vuit anys de presó per presumptes delictes de tràfic de drogues i pertinença a grup criminal.