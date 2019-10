El Madrid es salva per la campana empatant davant el Bruges (2-2)

El Reial Madrid va treure el cap a l'abisme... però no es va caure. Els 'blancs' van aconseguir empatar contra el Bruges al final del segon temps --amb un gol de Casemiro en el minut 85-- del seu primer partit de Champions de la temporada jugat a casa.









El tretze vegades campió d'Europa retornava al seu estadi en la màxima competició continental gairebé set mesos després de signar-hi un vergonyós adéu a la seva era dominadora al Vell Continent.





El 1-4 de l'Ajax, la pitjor derrota a casa de la història europea del club, va posar fi a la temporada Ajax i l'afició esperava deixar ja definitivament enrere aquest amarg record. Tot i que els madridistes van aconseguir superar l'escull, la trobada deixa més dubtes que certeses de cara a futurs cites europees.





CASEMIRO I RAMOS EVITEN EL DESASTRE





La tarda va començar torçada per a un Reial Madrid que estossega i triga poc a constipar-se. Els de Zidane van emmalaltir d'agressivitat en la seva propi àrea i a penes van passar deu minuts a concedir el primer gol del Bruges. Una jugada pel costat esquerrà, que va deixar en evidència a Carvajal, va acabar suposant el 0-1 en botes de Bonaventure.





I això que el gol va tenir la seva molla. Primer perquè a punt va estar de no ficar el mà a mà i segon perquè l'àrbitre es va encarregar d'anul·lar-lo i -tot seguit- el VAR va donar validesa. Un botí important per a l'auster equipo visitant, que havia complert el guió ideal a la casa del 13 vegades campió d'Europa. Dubtes, dubtes i més dubtes.





Després de tres partits sense encaixar, un d'ells a casa del veí dissabte passat, el Reial Madrid va tornar a mostrar les seves manques. Tant va ser així que Zidane va rellevar a Nacho en el descans per a ficar a l'acabat de recuperar Marcelo. Alguna cosa no funcionava en la seva pissarra i, a sobre, els seus davanters seguien amb la pólvora mullada quan més li feia falta.





Modric va poder haver empatat amb un tret des de la frontal, Kroos també va reclamar protagonisme i Varane, amb un violent golàs de cap, es van acabar topant amb Mignolet, una de les fortaleses del Bruges. El pitjor per als blancs, no obstant això, estava per arribar. La falta de punteria es va ajuntar a l'encert visitant, una altra vegada al caient del descans.





Als deu minuts de la segona part, una bona triangulació als peus de Benzema va posar un caramel en la testa del capità Ramos. L'andalús no va fallar en el segon pal i malgrat la incertesa de l'àrbitre, que el va anul·lar prèviament, la tecnologia que va acabar per donar la raó al Reial Madrid. El gol 'va encendre' un Bernabéu que va voler, sense èxit, recuperar l'habitual èpica europea.





Hazard va buscar la sort en diverses accions individuals, però el seu rendiment segueix lluny del jugador que va meravellar a Anglaterra i Casemiro va ser -per fi- qui va poder llevar el tap de la defensa belga amb un cop de cap sensacional dins de l'àrea a cinc minuts del final