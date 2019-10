Isabel Allende reconstrueix l'exili a Xile de 2.000 republicans espanyols

El SS Winnipeg va ser un paquebot francès construït el 1918 per a càrrega i passatge que el 1939, un cop finalitzada la guerra civil espanyola, va ser utilitzat per transportar a Amèrica des de França al voltant de 2.000 exiliats republicans espanyols gràcies a les gestions realitzades per Pablo Neruda, nomenat cònsol a aquest efecte pel president xilè Aguirre Truja. El vaixell va fer la travessia cap al Nou món les setmanes prèvies al començament de la segona guerra mundial i va aconseguir Amèrica a finals d'agost i Valparaíso a principis de setembre, desembarcant tots els passatgers que tot seguit van demanar asil bé a Xile, bé a l'Argentina o a altres països.





A partir d'aquest periple, Isabel Allende reconstrueix a 'Largo pétalo de mar' (Plaza&Janés) la peripècia viscuda per Víctor Pey, qui hauria emigrat en aquest vaixell amb Roser, vídua del seu germà Guillem, desaparegut al final de la guerra, i el fill de tots dos Marcel, després d'haver-se casat amb ella per garantir el viatge conjunt. Els tres es van quedar a Xile, el país que Alende descriu com "una illa delimitada al nord pel més inhòspit desert, a l'est per la impenetrable serralada dels Andes, a l'oest per l'Oceà Pacífic i al sud pel continent gelat de la Antàrtida (i per això) amb raó els xilens vivien examinant-se el melic com més enllà de les seves fronteres corria el segle XX al galop ".









L'autora descriu l'ambient d'un Xile amb profundes diferències socials i econòmiques, una classe benestant, selectiva, distant i segregada, una església retrògrada i unes masses treballadors que patien flagrants injustícies. En aquest ambient, Víctor, que per la seva condició d'estudiant de Medicina va adquirir durant la guerra a l'Hospital de Manresa una acreditada pràctica quirúrgica, es va graduar en la seva nova pàtria i es va acreditar ràpidament com un famós cardiòleg, el que li va donar peu per relacionar amb membres de l'oligarquia local, com la família del Solar, amb la filla de la qual manté una curta, però intensa relació sentimental. Malgrat això, no va renunciar als seus ideals d'esquerres, va lligar una bona amistat amb el doctor Allende --amb el qual compartia l'afició al escacs-- i va ser, per això represaliat després del cop d'estat militar que va destituir.





'Largo pétalo de mar' és un retrat de la vida xilena, de la frustrada experiència socialitzant empresa pel president Allende i de la forma en què es va produir la progressiva integració dels exiliats espanyols en la seva nova pàtria, al punt que Marcel es nega sempre a parlar al català dels seus pares i es considera exclusivament xilè.





L'autora diu al final que Víctor, el protagonista, va ser un personatge real, però que el conjunt de l'obra escrita, tot i haver-se inspirat en molts fets i personatges històrics, és en realitat una novel·la, el que li dóna peu per a crear personatges contradictoris o suggestius, el millor de tots, amb gran diferència, la criada dels del Solar, la nadiva maputxe Juana Nangucheo, posseïdora de tots els secrets de la família i el membre més entranyable i estimat d'ella, i per fabular --o no? - fins i tot amb la reaparició de persones perdudes com Carme, la mare de Víctor o Aitor, el seu salvador o per resoldre la trama argumental desvetllant un secret que havia quedat ben guardat.